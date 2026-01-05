Un nou projecte per a l’antiga fàbrica Riba: 24 habitatges

Fa més d’una dècada que la fàbrica Tèxtil Riba està abandonada i en procés de deteriorament, una situació que s’està treballant per revertir en els pròxims anys. Està situada en una illa que ocupa els carrers del Marquès de Comillas, Blasco de Garay i Fèlix Amat, al Centre, i la promotora Molokai preveu conservar-la i construir-hi 24 habitatges, incorporant-hi una ampliació de l’edifici en alçada. El promotor del projecte, José Manuel Maldonado, explica al Diari que aquesta és la seva primera promoció a Sabadell i que “serà molt particular i crec que marcarà un abans i un després en la tipologia d’edificis del voltant”.
El disseny busca “conjugar un edifici dels anys 60 amb un actual, molt modern i avantguardista que marcarà una fita”. L’edifici original, de 1960, és de l’arquitecte Gabriel Bracons. La fàbrica està protegida per l’Ajuntament i se’n conservarà l’estructura i la façana. Però a sobre s’hi aixecarà un nou bloc que busca ser singular perquè no respon a l’estructura habitual i es vol subratllar el contrast entre la part històrica i la moderna. L’arquitectura del projecte la signa l’arquitecte Albert Brito (Ofici: arquitectura), que detalla que “la premissa és mantenir planta baixa i primer pis originals i que qualsevol ampliació que es fes, perquè el planejament permet més edificació, fos amb un edifici que tingués una altra imatge que no competís amb l’original”.
La ubicació de la parcel·la, a la Gran Via, també ha sigut un element a tenir en compte per allunyar els habitatges del soroll, situant-los cap a la banda del carrer de Blasco de Garay. L’arquitecte subratlla que s’utilitzaran sistemes d’arquitectura passiva, com la ventilació creuada, orientació sud de les terrasses i vegetació i espais d’aigua a les zones comunes per reduir la dependència energètica dels habitatges i crear llars amb un ambient agradable. La promoció també aprofitarà la planta soterrada com a aparcament. La voluntat de Molokai és obtenir la llicència d’obres al llarg d’aquest any i poder entregar els habitatges durant el 2028. Molokai detalla que va adquirir l’antiga fàbrica Riba a Aliseda, una societat de la Sareb, passada la Covid per una quantitat que no ha transcendit.