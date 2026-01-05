Els preus que s'apujaran i abaixaran més el 2026 a Sabadell: el transport públic s’encareix, però es mantenen les bonificacions

El 2026 arrenca amb actualitzacions tarifàries i de preus en diversos sectors. Transports Urbans de Sabadell (TUS) enceta el 2026 amb un increment lleu de tarifes, en línia amb les pujades generals de preus que afecten la majoria de serveis amb el canvi d’any. Tot i això, la bona notícia per als usuaris és que les bonificacions del 50% es mantenen, i això permet contenir l’impacte de les revisions tarifàries i conservar uns preus assequibles en comparació amb altres ciutats.
A Sabadell, el bitllet senzill passarà a costar 1,75 euros, cinc cèntims més que el 2025. La T-10 viatges, multipersonal, també s’actualitza lleugerament i se situarà en 9,80 euros (9,50 l’any anterior). En el cas dels abonaments, la T-Mensual pujarà fins als 20 euros —25 cèntims més— i la T-Mensual Jove quedarà en 13,95 euros, respecte dels 13,75 del 2025. Malgrat aquests ajustos, les bonificacions del 50% en els títols mensuals continuen vigents i permeten mantenir un cost reduït per als usuaris habituals i els joves menors de 30 anys.
Pel que fa a la resta d'operadors de transport públic, les bonificacions del transport públic es mantindran, però els bitllets i abonaments experimentaran increments d’entre el 3,5% i el 9,4% a partir del 15 de gener. La T-Jove passarà a 45,5 euros per trimestre, la T-Usual costarà 22,8 euros a la zona 1, i la T-Casual se situarà entre 13 i 57,60 euros segons zones. El bitllet senzill integrat experimentarà una pujada notable fins als 2,90 euros, un 9,43% més que l’any anterior. Les pujades no es limiten al transport públic. Els taxis incrementaran les seves tarifes un 2,3% de mitjana, amb una T4 que arriba als 46 euros entre el port i l’aeroport, mentre que els peatges de la Generalitat s’encariran prop d’un 3%. Les tarifes aeroportuàries d’Aena pujaran un 6,44% a partir de l’1 de març, una actualització que podria acabar repercutint en el preu final dels vols.
Pel que fa a les taxes i impostos municipals de Sabadell, augmentaran un 2,5% l'any 2026. L'Ajuntament utilitzarà la inflació interanual com a referència per segon any consecutiu. L'augment afectarà tots els tributs municipals, com l'impost de béns immobles (IBI) i la taxa de residus local, i també les tarifes de la zona blava, els guals i els cementiris, entre altres serveis de l'Ajuntament. El rebut mitjà d'IBI a Sabadell se situarà en 466,33 euros per llar a l'any, 11,37 euros més que el 2026. En la mateixa línia, la taxa per la recollida de residus d'una família mitjana costarà dos euros més (87,60 euros). Aquest import pot ser inferior o superior, segons els membres de la família i el seu nivell de renda.
En la cistella de la compra, destaca especialment l’encariment dels ous, que s’han disparat un 20,8% en comparació amb l’any passat. El cafè també continua a l’alça (+14,4%), mentre que el sucre manté una tendència de descens (-10,4%).
Pel que fa als subministraments, el rebut de la llum presentarà increments en peatges i càrrecs de fins a un 11%, però el govern espanyol calcula que el preu final per a les llars baixarà un 4,7% gràcies a la reducció del cost de l’energia.
En l’habitatge, els lloguers signats després del maig del 2023 es podran actualitzar seguint l’IRAV, un 2,29%, mentre que els contractes vinculats a l’IPC podran pujar fins al 3%. Les hipoteques, en canvi, mantenen estabilitat: el BCE conserva els tipus al 2% i l’euríbor es mou al voltant del 2,21%. En l’àmbit salarial, el SMI començarà el 2026 prorrogat als 1.184 euros fins a un nou acord, els funcionaris tindran un augment del 2,5% i les pensions s’actualitzaran un 2,7%, equivalents a uns 570 euros anuals en el cas de les de jubilació. L’IRSC també s’incrementarà un 3%.
D'altra banda, després d’anys congelades, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat un increment del 6,44% de les tarifes aeroportuàries d’Aena per al 2026, que se situaran en 11,03 euros per passatger, 67 cèntims més. Tot i que aquests imports els paguen les aerolínies, la pujada es podria veure reflectida en el preu final dels bitllets d’avió, un increment que s’aplicarà a partir de l’1 de març, previsiblement.