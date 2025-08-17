Sabadell deixa empremta en la primera diada castellera nòrdica a Estocolm

Els Xiquets de Copenhagen i els Castellers d’Estocolm han celebrat un cap de setmana ple d'èxits al Kulturfestivalen d'Estocolm, la primera diada on exclusivament han participat colles dels països nòrdics. Però més enllà del context internacional, Sabadell hi ha tingut un paper protagonista en aquesta celebració tan especial.
Els Castellers d’Estocolm estan apadrinats pels Saballuts, i tant el president, Miki Sánchez-Gonzalo, com la cap de pinyes, Laia Costa, són sabadellencs. “Ja fa temps que parlem de portar els Saballuts a Suècia, i l’any que ve esperem que sigui possible. Seria molt especial compartir plaça amb la nostra colla padrina”, explica Sánchez-Gonzalo. També cal destacar que dins dels Xiquets de Copenhagen també hi ha hagut presència sabadellenca, ja que un d'ells és de Sabadell.
Aquest divendres 15 d'agost la trobada va començar amb pilars en tres espais cèntrics d’Estocolm, mentre que dissabte es va celebrar la diada principal a Gustav Adolfs Torg, l’escenari central del festival. Les colles van completar castells de cinc pisos (3 de 5, 3 de 5 amb agulla, pilars de 3 i 4) i un 4 de 5 conjunt. “És la primera vegada que actuem les dues colles nòrdiques juntes i soles. Hem tingut molt bona acollida del públic i això ens dóna força per seguir creixent”, destaca el president, que confia a assolir els sis pisos aviat.
Amb l’èxit de la diada i el suport de l’Ajuntament d’Estocolm, la mirada ja està posada en el 2026: “Ens agradaria portar els Saballuts i fer una diada gran aquí. Seria un pas important per al món casteller nòrdic i una manera preciosa de portar un tros de Sabadell fins a Suècia”.