Com conviuen els sabadellencs amb l’onada de calor extrema?

Aquest cap de setmana, el Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat sobre la situació meteorològica de perill en que ens trobem, concretament en el grau màxim per calor molt intensa. A Sabadell, ahir es van assolir els 37 °C i la calor ha alterat el dia a dia de molts veïns, que es veuen obligats a modificar rutines i buscar solucions per protegir-se. Hem pogut parlar amb diversos sabadellencs que ens han explicat com actuen per fer front a l'onada de calor.
Moltes famílies opten per reduir al màxim les sortides en les hores centrals del dia. És el cas de Sara López, que pren un granissat amb la família per refrescar-se i es mostra sorpresa perquè aquest diumenge 17 d’agost estigui fent encara més calor que el dia anterior: “Semblava impossible que augmentessin encara més les temperatures”. Amb un fill molt petit, explica que durant l'estiu extremen les precaucions: “Normalment no sortim pel matí, però si ho fem sempre busquem ombres properes on descansar. Acostumem a sortir només a partir de les 19 h amb el nen”.
Al passeig, Esmeralda Charro i Mari Carmen Pons esperaven l’hora de dinar tot resguardant-se sota un arbre. “Si no fos perquè teníem una cita a un restaurant no hauríem sortit de casa”, admet Charro. Pons, per la seva banda, confessa que és el primer cop en molts anys que ha hagut de portar un ventall per sortir al carrer: “La calor és insuportable”. A casa, Charro utilitza molt l’aire condicionat, mentre que Pons es beneficia de la bona orientació de la seva habitació i diu que pot dormir sense necessitat ni d’aires ni ventiladors. Tot i això, "a la resta d'habitacions de casa sempre tinc ventiladors disponibles", destaca.
També Isabel Fernández subratlla la importància de protegir-se, sobretot quan es va amb criatures: “Sempre portem ampolles d’aigua per refrescar-nos, s’ha d’estar molt atent amb els més petits i moure’s per l’ombra”. Explica que a casa l’aire condicionat funciona pràcticament sense parar i que, al carrer, busquen activitats que ajudin a suportar la calor, com comprar gelats o aprofitar les fonts per refrescar-se.
Per a alguns veïns, l’onada de calor és especialment difícil de portar. Maria Garcia ho resumeix amb contundència: “Ho visc molt malament, és una situació horrible”. El seu mètode per resistir és similar al de molts altres: aire condicionat sempre encès, finestres tancades i sortides al carrer només quan és estrictament necessari, buscant llocs amb ombra on descansar.
En definitiva, aquests dies els sabadellencs estan resistint com poden una calor que aquest cap de setmana ha arribat a un dels seus punts àlgids. Per fer front a unes temperatures que no donen treva l'aigua, l'ombra i els horaris restringits esdevenen els aliats ideals.