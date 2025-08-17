Primeres impressions sobre la reobertura del centre comercial Via Sabadell

Aquest passat 11 d'agost, després de gairebé tres mesos de tancament, Via Sabadell ha reprès l’activitat amb la façana completament rehabilitada i les seves instal·lacions ja operatives. Marcat per l'incident que va provocar una víctima mortal el 20 de maig de 2025, el centre comercial fa front una nova etapa amb obres d'ampliació a la zona i el gran projecte d’un cinema de l'empresa Ocine amb nou sales prèmium que podria obrir a Sant Pau de Riu-sec a finals del 2026. Durant aquest cap de setmana hem pogut parlar amb diversos veïns i curiosos sobre el projecte d'ampliació i el terrible incident.
Entre els que han tornat a passejar pels passadissos, Juan Carlos Suñida assegura que “realment es nota que ho han reformat tot amb obra vista de pladur; penses en el que va succeir, però segueixes a la teva i fas les compres”. Mirant cap al futur, considera que les ampliacions són “un avenç, sobretot el cine. A la Rambla tens l’Imperial, que és preciós, però per als que vivim lluny del centre és difícil aparcar i arribar a temps a les pel·lícules. Aquí, a Via Sabadell, hi ha aparcaments de sobres”.
També Javier Galarratea reconeix que encara li passa pel cap l’accident quan hi entra: “en passar penses en l’accident i et fa impressió. Però clar, ja es veu que han tret les plaques”. Amb tot, valora positivament els projectes d’expansió: “més cinemes i botigues a la zona ho trobo una acció realment positiva, com més oci hi hagi millor”.
Per la seva banda, Laura Verín explica que “havent-se solucionat l’estructura realment no penso en el que va succeir”. A més, es mostra amb ganes de veure l’evolució de les obres: “estic expectant per comprovar què passa amb les noves reformes que tenen previstes”.
Finalment, Marcelo Bagnasco considera que les reformes i els canvis es noten i que això li ha retornat la confiança: “realment ja no hi penso i tornem a passar per la zona amb normalitat”. A més, celebra que s’aposti per fer créixer el complex: “que continuïn ampliant sempre em sembla correcte, aquesta és una bona localització per als negocis i també dona vida a les ciutats properes”.