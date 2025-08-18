Sabadell entre els municipis avisats per "perill alt d'incendi", emmarcat en el Pla Alfa

Catalunya està travessant uns dies complicats, en termes de focs forestals i perill d'incendi, i diversos municipis es troben en alerta pel Pla Alfa. En concret, 599 municipis es troben en un dels tres nivells d'avís màxim per perill d'incendi: 18 municipis de Ponent es troben en perill extrem: 147, en perill molt alt, i 434 en perill alt -entre els quals hi ha Sabadell i la resta del Vallès Occidental, excepte tres que es troben en perill moderat-.
El Pla Alfa és un procediment operatiu de vigilància, prevenció i control de les activitats de risc de perill d'incendis forestals a Catalunya, gestionat pels Agents Rurals. Consta de cinc nivells i cadascun inclou unes regulacions concretes o la suspensió de determinades activitats. La ciutadania pot consultar la informació actualitzada de la situació a Catalunya a través del mapa interactiu de perill d'incendis forestals que realitza diàriament el servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Segons diuen en el seu compte d'X, sembla que la situació anirà millorant a poc a poc i anirà a la baixa a les zones més allunyades dels incendis forestals que cremen avui.
Davant d'això, l'Ajuntament va emetre un comunicat en el qual advertia de diversos consells a seguir per evitar riscos: no encendre foc, llençar coets o petards a menys de 500 metres d'una zona boscosa; no llençar burilles de cigarreta enceses; seguir les indicacions de les autoritats i no apropar-se a les zones afectades, i evitar les activitats que puguin generar guspires i, per tant, incendis.