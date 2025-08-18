ARA A PORTADA

Sabadell

La crònica i les fotos d'un matí d'agost des de l'ambulància: "Sabadell està ben atesa"

Un part, una sospita d'infart o un traumatisme cranial: acompanyem un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques durant el seu torn

  • Els professionals fent proves a un pacient amb un possible infart -
Publicat el 18 d’agost de 2025 a les 10:30
Actualitzat el 18 d’agost de 2025 a les 10:40

El primer avís arriba a les 10.30 h. Una dona del barri de Gràcia ha entrat en part accelerat. És el vuitè fill que porta al món i el procés transcórrer més ràpidament. L'equip del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) és alertat un cop l’infant ja ha nascut. La mare i el nadó són traslladats a l’hospital sans i estalvis, on es completarà el procés mèdic, com l'extracció de la placenta. A les 11.15 h sona una altra alerta. Aquesta vegada és un home que, des de les cinc del matí, pateix dolors toràcics i palpitacions. “Has pres alguna cosa? Tens sensació d’ofec?”, li pregunta una tècnica dins l’ambulància equipada amb material avançat, que tem que pugui ser un infart. L’electrocardiograma ho descarta i amb el diagnòstic l'angoixa del pacient es rebaixa. No serà l’última atenció del matí: a les 12 h, a Sol i Padrís, un home gran cau a casa i pateix un traumatisme cranial. La seva dona, testimoni de la caiguda, entra en crisi d’angoixa i també rep acompanyament. Exemple que sovint els professionals han de trencar la barrera d'allò més sanitari per endinsar-se en un terreny molt més personal. L'home és traslladat ràpidament al CUAP Sant Fèlix per tractar la contusió.

  • Els tècnics atenen un home gran que ha patit una caiguda
  • Els tècnics comproven l`estat de la contusió

Els professionals del SEM apareixen en la intimitat. Sovint en el pitjor moment de la vida d’una persona: en un atac de cor a casa o en un accident de trànsit, per exemple. “Després, malgrat el vincle que has establert amb la persona per la situació de crisi, no ens tornarem a veure”, diu Pere Sánchez, sotscap territorial de la regió sanitària Metropolitana Nord. Ell és qui guia el relat d’un torn de matí amb els equips del Sistema d’Emergències Mèdiques a Sabadell. “Hi ha qui ens pregunta per la sang i el fetge, però això no em fa res: és molt més impactant haver de donar una mala notícia als que queden vius. O haver de gestionar l’entorn del pacient, que sovint és molt complex", afegeix Sánchez.

En aquest cas, la jornada va començar amb calma. Els equips fan guàrdia, prenen un cafè o esmorzen mentre esperen que soni l’alerta. Però quan arriba, cada segon compta i el torn es converteix en un no parar. És la central de coordinació, que rep les trucades, qui decideix quina unitat s’ha d’activar. A vegades és una Unitat de Suport Vital Avançat (USVA), amb metge o infermera i un tècnic, mobilitzada en un 11,3% de les atencions a la regió sanitària Metropolitana Nord. Molt més habitual, en el 78,4% dels casos, és l’activació d’una Unitat de Suport Vital Bàsic (SVB), amb dos tècnics d’emergències sanitàries.

  • Una alerta per un part, a Gràcia

“El primer contacte és fonamental”, explica Sánchez. No només el que fan els professionals, també el que passa abans. L’amic, el familiar o el ciutadà que truca al 112 pot ser decisiu. Des del SEM guien el procés per telèfon: donen instruccions per fer una reanimació cardiopulmonar o indiquen com actuar segons la simptomatologia. “Més d’un 50% de les situacions es resolen amb la trucada”, apunta el sotscap. El fet de ser agost pot arribar a reduir l'activitat del SEM –bàsicament perquè a la ciutat hi ha menys moviment-. Tanmateix, s'accentuen atencions sobretot relacionades amb la calor en gent gran.

  • Pere Sánchez, sotscap territorial de la regió sanitària Metropolitana Nord
  • Desplaçament fins a un dels punts, a gran velocitat amb la sirena encesa

Només a la Regió Sanitària Metropolitana Nord, el 2024 es van rebre 650.338 alertes, un 23,3% del total de Catalunya. D’aquestes, 553.067 van acabar en incident atès, amb una mitjana de 1.500 diaris. En aquest territori es van activar 316.670 recursos, més que a cap altra regió del país. Els codis d’activació són una eina clau per garantir la rapidesa i la coordinació entre nivells assistencials. El 2024, a la mateixa regió, es van registrar 1.770 activacions del codi ICTUS, 694 del codi IAM (infart agut de miocardi) i 2.867 del codi PPT (politraumatisme greu). “El ciutadà de Sabadell està molt ben atès”, conclou el sotscap territorial.

  • L`equip, mentre espera a l`hospital Parc Taulí
  • Les ambulàncies avançades compten amb més equipament

 

Notícies recomenades