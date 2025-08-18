El correbars de la Festa Major de Sabadell d'aquest any ja té temàtica. Així ho han fet saber des de l'organització, liderada pel Moviment Popular de Sabadell i Arran Sabadell, en el seu compte d'Instagram. La ciutat s'omplirà de "guiris" amb el tema principal que acompanyarà la celebració de dissabte 6 de setembre: el "correguiris". El tret de sortida serà a les 19 h, a Can Capablanca, i s'espera una gran afluència per part del jovent sabadellenc que assisteix anualment a una de les celebracions -si no la que més- més esperada per a tots. \r\n\r\nDes de l'organització, recorden que s'ha de venir "ben equipat": "càmera digital, pal de selfies, pantalons curts i sandàlies, la camisa més ridícula de l'armari, unes bones ulleres de sol...". La presentació de la temàtica, amb un to sarcàstic i crític, anima la gent a assistir-hi i a omplir els carrers de Sabadell de gent de la ceba que té ganes de passar-ho bé. \r\n\r\n View this post on Instagram A post shared by Correbars FMA SBD (@correbars_sbd)\r\n \r\n