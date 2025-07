Festa Major de Sabadell 2025: concerts, barraques, propostes familiars i molt més

La Festa Major de Sabadell d'aquest 2025 ja s'apropa i es va notant cada vegada més. La ciutat, com sempre, en té ganes i és una de les setmanes preferides pels sabadellencs, ja que ho troben un abona manera d'acabar l'estiu. Una vegada publicat el programa, t'expliquem totes les propostes diferents a fer dividides per blocs i separades segons els diversos àmbits d'interès ciutadà: els concerts, les activitats familiars, la programació esportiva, la festa tradicional i el festival Enlaire.

La Festa Major de Sabadell 2025 tornarà a omplir carrers i places de ritme, energia i molta vida. Més enllà dels actes tradicionals, esportius o familiars, el programa musical i de dansa es desplega amb una potència extraordinària i és un dels que té més tirada entre els amants de la festa major: concerts, sessions de DJ, propostes de música emergent, balls populars, barraques... Enguany, gran part de l'activitat musical nocturna se centrarà a l’avinguda Francesc Macià, el Centre o l'aparcament del costat de l'estació d'FGC del barri de Gràcia. Et presentem tota la programació musical i de dansa de la Festa Major 2025 de Sabadell perquè puguis acompanyar La Festera a gaudir dels moments més esperats de la tradició.

La Festa Major també parla en veu baixa i plena d’imaginació. El públic familiar hi trobarà un ampli ventall d’activitats gratuïtes pensades per fer gaudir infants i acompanyants: espectacles de contes, tallers històrics i artístics als museus, animació a l’aire lliure i concerts pensats especialment per als més petits. Amb sessions adaptades en llengua de signes catalana i propostes participatives, la programació familiar d’aquest any aposta per la inclusió, la cultura viva i el joc compartit des d'una mirada familiar i, sobretot, infantil. Acompanya a El Familiar a gaudir de la Festa Major de la manera més divertida possible.

Més enllà de la música, la cultura i la tradició, la Festa Major de Sabadell també es viu amb el cos en moviment. El programa esportiu d’aquest 2025 arriba carregat de tornejos, exhibicions, tallers i activitats per a totes les edats i nivells. Des de les clàssiques curses populars o les 12 hores de futsal fins a iniciatives inclusives com el ioga per a tothom o les exhibicions de dansa urbana, l’esport es consolida com un dels grans eixos de participació ciutadana. Aprofita totes les propostes que presenta el programa de la Festa Major per moure l'esquelet de la manera més entretinguda que podràs trobar i siguis com l'Esportista.

Si una cosa fa que la Festa Major sigui realment nostra és la tradició. Aquella que fa olor de pólvora i sona a gralles, que omple els carrers de gegants, castellers, diables i balls d’arreu. Més enllà dels concerts i les barraques, el que ens fa vibrar de debò és veure com la ciutat es transforma i es retroba amb les seves arrels. Aquest 2025, el programa tradicional de la Festa Major ve carregat de moments màgics, rituals i espectacles dedicats a molts públics diferents.

Durant la celebració, no només hi ha foc, gralles i castells. També és un gran escenari a l’aire lliure on la creativitat omple tots els racons. El dissabte 6 de setembre, a la plaça de Frederic Mompou, el festival Enlaire agafa força amb una vintena d’espectacles repartits per diversos espais. Teatre, dansa, màgia, números d'humor, i música per fer gaudir grans i petits, des del matí fins a la nit. Et detallem tota la programació per hores i espais perquè puguis acompanyar a l'Artista a gaudir del millor espai de mostra d'arts escèniques de la ciutat.