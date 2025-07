Mou-te amb el programa esportiu de la Festa Major de Sabadell 2025

Més enllà de la música, la cultura i la tradició, la Festa Major de Sabadell també es viu amb el cos en moviment. El programa esportiu d’aquest 2025 arriba carregat de tornejos, exhibicions, tallers i activitats per a totes les edats i nivells. Des de les clàssiques curses populars o les 12 hores de futsal fins a iniciatives inclusives com el ioga per a tothom o les exhibicions de dansa urbana, l’esport es consolida com un dels grans eixos de participació ciutadana. Aprofita totes les propostes que presenta el programa de la Festa Major per moure l'esquelet de la manera més entretinguda que podràs trobar i siguis com l'Esportista. Us les detallem!

Divendres 5 de setembre

16.00–20.00 h | C. de la Salut, 14–16

Tastet d’Escalada

16.00–23.00 h | Club de Tennis Sabadell

21è Campionat d’Esquaix i Racket de Festa Major

16.00–24.00 h | Carrers del centre

5a Edició de Buscafites

18.00–19.30 h | Pl. dels Castanyers i C. del Portal de la Floresta

3a Edició d’Esports al Carrer, Jocs i Tallers Infantils

18.00–23.00 h | Cercle Sabadellès

Campionat de Pàdel de Festa Major 2025

19.00–20.30 h | Pl. de Frederic Mompou

4a Mostra d’Activitat de Gimnàstica Artística

19.00–22.00 h | Pavelló del Sud

2n Torneig de Futbol Sala

19.30–23.30 h | Cal Balsach (Sala de Tennis de Taula)

58è Campionat de Sabadell de Tennis de Taula

Dissabte 6 de setembre

08.00–20.00 h | Parc de Catalunya (zona del llac)

Clàssic La Llana 2025

09.00–14.00 h | Cercle Sabadellès

Campionat de Pàdel de Festa Major 2025

09.00–19.00 h | Club de Tennis Sabadell

21è Campionat d’Esquaix i Racket de Festa Major

09.00–20.00 h | Complex Esportiu de Sant Oleguer

12è Torneig de Futbol de Festa Major

09.00–21.00 h | Pavelló de l’Oest

19a Edició de les 12 Hores de Futsal Dobles

09.00–21.00 h | Pavelló Municipal d’Esports

1r Torneig d’Hoquei Línia Sènior Masculí/Femení

09.00–21.00 h | Pavelló del Sud

1r Torneig de Voleibol de Festa Major

09.00–24.00 h | Carrers del centre

5a Edició de Buscafites

09.30–13.30 h | Cercle Sabadellès

Campionat de Tennis de Festa Major 2025

10.00–13.00 h | Club de Tir

Jornada de Portes Obertes de Tir d’Aire Comprimit

10.00–14.00 h i 16.00–18.30 h | Piscina de Cal Marcet

Batejos de Festa Major

10.00–20.00 h | Pl. de l’Àngel

El CE Sabadell s’apropa a la festa

10.30–12.00 h | Bosc dels Avets (darrere del CAP de Ca n’Oriac)

4a Edició del Taller de Ioga Inclusiu per a Tothom

11.00–12.30 h | Club Natació Sabadell (C. Montcada, 2)

Classe Magistral de Zumba

11.00–14.00 h | Zona esportiva municipal de Can Rull (camp de sauló)

4a Edició d’Iniciació al Beisbol: Pica Ben Fort

11.00–13.00 h i 17.00–22.30 h | Pl. de la Sardana (Fira Sabadell)

3x3 Bàsquet de Festa Major

17.00–21.00 h | Av. de l’Onze de Setembre, 111

15è Torneig de Ràpides de Festa Major

17.00–21.00 h | Pl. del Mercat

1r Taller d’Hoquei Patins

17.30–19.00 h | Pavelló de l’Oest

Taller de Defensa Personal Exclusiu per a Dones

18.00–19.30 h | Pl. de l’Imperial

Taekwondo al Carrer: Exhibició i Classe Oberta

18.00–21.00 h | C. de Pi i Margall, 24

1a Edició Parada Informativa Activa: Taktikus Combat

19.00–19.30 h | Pl. de les Dones del Tèxtil

Dansa Urbana

19.30–21.30 h | Pl. de les Dones del Tèxtil

Taller i Exhibició de Dansa Urbana, Step2Beat i Batalla de Dansa Urbana

Diumenge 7 de setembre

09.00–14.00 h i 16.30–20.30 h | Cal Balsach

58è Campionat de Sabadell de Tennis de Taula

09.00–21.00 h | Pavelló de l’Oest

19a Edició de les 12 Hores Futsal Dobles

09.00–24.00 h | Carrers del centre

5a Edició de Buscafites

09.30–13.30 h | Cercle Sabadellès

Campionat de Tennis de Festa Major 2025

10.00–13.30 h | Aeroport de Sabadell

Exposició i Exhibició d’Aeronaus i Vols de Divulgació

10.00–12.30 h | Pavelló Municipal d’Esports

Curses Populars de Festa Major

10.00–14.00 h | Piscina de Cal Marcet

Batejos de Festa Major

10.00–14.00 h | Pl. de l’Imperial

Taller d’Esgrima

10.00–14.00 h | Av. de l’Onze de Setembre, 111

1r Torneig Obert de Parelles de Dòmino

10.00–18.00 h | La Bassa de Sant Oleguer

27a Trobada de Modelisme Naval

10.15–11.45 h | Pl. de Garcia Planas

Classe Magistral de Zumba

11.00–14.00 h i 17.00–20.00 h | Pl. de la Sardana

Exhibició i Classe Oberta d’Hoquei Línia

18.00–19.30 h | Pl. de Montserrat Roig

Taekwondo al Carrer: Exhibició i Classe Oberta

20.00–21.30 h | Pl. de les Dones del Tèxtil

Exhibició de Balls: Mari Puri’s, Balls de Saló, Salsa, Batxata i Zumbakids

Dilluns 8 de setembre

09.00–21.00 h | Carrers del centre

5a Edició de Buscafites

10.30–13.30 h | Cal Balsach

58è Campionat de Sabadell de Tennis de Taula

11.00–13.00 h | Ronda de Ponent

3r Taller d’Iniciació i Exhibició de l’Escola de Biketrial

11.00–12.00 h | Ronda de Ponent

Pedalada Popular de Festa Major

18.00–20.00 h | Pl. de la Creu Alta

Taller de Salsa i Batxata