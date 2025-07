Cipo, entitat referent en l’atenció i inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual, ha tancat un any d'expansió: més serveis, més presència comunitària i més oportunitats laborals. Amb 201 llocs de feina actius i 6,4 milions d’euros gestionats, l’entitat no només ha incrementat la seva capacitat d’atenció, sinó que també ha abordat reptes estructurals com la formació i el futur residencial d’aquest col·lectiu.

Un dels principals indicadors de l’impacte de CIPO el 2024 ha estat l’increment de la seva plantilla, que ha assolit una xifra rècord amb 201 treballadors, gairebé la meitat dels quals (93) són persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta dada reforça el seu paper com a un dels principals ocupadors inclusius de la comarca.

La nova cuina central i l’obertura del tercer establiment del projecte de restauració L’Amanidor a Palau-solità i Plegamans han estat clau en aquest creixement. Només amb el servei de càterings, Cipo ha arribat als 600 menús setmanals i ha posat en marxa un servei d’àpats a domicili per a persones grans, a través d’un conveni amb l’Ajuntament de Sabadell.

Formació i inserció: encara insuficient

Una de les apostes estratègiques del 2024 ha estat el llançament del Servei d’Orientació i Inserció Laboral, especialment dirigit a joves entre 16 i 30 anys amb discapacitat intel·lectual. En el marc del programa Singulars, tres dels dotze participants han aconseguit feina —una en empresa ordinària— i una altra persona ha reprès els estudis. Tot i ser un primer pas, les dades reflecteixen una realitat complexa: només una de cada cinc persones amb discapacitat intel·lectual treballa actualment.

Jordi Garcia, gerent de Cipo, ha defensat en una entrevista recent amb el Diari la necessitat d’un canvi de model: “Cal un suport individualitzat i continuat dins l’empresa ordinària, no només durant dos anys com passa ara. També necessitem més ajudes per a empreses que contractin persones amb discapacitat amb condicions dignes”. Garcia reclama itineraris de formació professional adaptats i una aposta per la formació dual: “Sense qualificació, no hi ha accés a una feina de qualitat. És una reivindicació històrica”.

Benestar i envelliment actiu

Cipo ha ampliat serveis dirigits a millorar la qualitat de vida dels seus usuaris, amb la incorporació de fisioteràpia per a treballadors del centre especial de treball i sessions de logopèdia per a persones amb dificultats en la comunicació. També ha posat en marxa un projecte d'acompanyament a la jubilació amb activitats adaptades a persones amb discapacitat.

En el vessant esportiu i de participació, destaca la creació d’un equip d’hoquei inclusiu conjuntament amb el Matadepera 88 Hoquei i l’Escola Xalest, així com el programa de Connexió Comunitària, que ha involucrat 55 persones en activitats al seu entorn social.

Un dels projectes més rellevants en perspectiva és la futura construcció d’una residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual a Can Gambús. La iniciativa, impulsada per Cipo, la Fundació Barnola-Vallribera i l’Ajuntament de Sabadell, vol donar resposta a una de les necessitats socials més urgents: l’atenció a les persones amb discapacitat que arriben a l’etapa de l’envelliment.

El Vallès Occidental és la comarca amb més demanda de recursos residencials per a aquest col·lectiu, amb més de 460 persones en llista d’espera. “A Sabadell, hi ha una vintena de famílies que necessiten aquest recurs ara mateix”, explicava Joan Madaula, president de Cipo, que recorda que la demanda creixerà fins a les 54 places el 2030. El centre pretén convertir-se en un referent comarcal.

Un menor impacte ambiental

En matèria de sostenibilitat, Cipo ha reduït el seu consum elèctric en un 37% amb la instal·lació de 213 panells solars, i ha intensificat la recollida de residus (més de 260 tones entre oli, roba i càpsules de cafè), reforçant la seva aposta per l’economia circular.

Pel que fa a finançament, més del 70% dels 6,4 milions d’euros gestionats s’han destinat a salaris. L’entitat ha consolidat la seva estratègia de captació de fons amb sis esdeveniments solidaris, entre els quals destaca el “TastaVins” i el nou format de l’Outlet de CIPO, que ha incrementat un 30% el nombre de visitants.