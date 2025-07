L’escola Font Rosella es queda sense integradora social: "Me'n vaig a l'atur"

L'Escola Font Rosella de Sabadell es quedarà sense Tècnica d'Integració Social (TIS) el curs vinent. “El 31 d’agost se m'acaba el contracte", lamenta Priscila Espejo, la professional afectada. Com ella, centenars de professionals que treballen a centres educatius catalans veuran com la seva figura desapareix amb la fi del curs, arran de la no renovació dels programes europeus que finançaven les seves places.

Espejo fa anys que treballa a jornada completa al Font Rosella on, exposa, la seva tasca és fonamental per acompanyar infants en situació de vulnerabilitat social o econòmica. “Cada cop hi ha més casos, i sols no donem l’abast". Les famílies ja han engegat una campanya a les xarxes socials per denunciar la situació i per recuperar la figura de la TIS a l'escola.

S'han ofert tres places al Vallès

Els integradors socials demanen al Departament que les seves places es converteixin en estructurals i que es reconegui la seva tasca com a part de l’equip estable de les escoles. “Treballem amb nanos amb moltes dificultats i és injust que no se’ns valori com toca. També demanem que ens avisin amb temps. Estem a finals de juliol i encara no sabem res, en el meu cas m'he assabentat per la direcció”, afegeix.

A la comarca del Vallès Occidental, s’han ofert tres places a la borsa pública per al curs vinent. “Jo, si res canvia, hauré d'anar a l’atur i esperaré que em truquin”, explica Espejo.

400 integradors queden sense feina

Tot i que el seu contracte depèn del Departament d’Educació de la Generalitat, el finançament prové de fons europeus, i enguany no s’ha previst cap programa alternatiu que asseguri la continuïtat d’aquests llocs de treball. “Som gairebé 400 integradors socials que anem al carrer, però ningú ens ha dit si hi haurà alguna altra opció”, lamenta.

Els integradors socials s’han començat a mobilitzar i han convocat una manifestació aquest dijous a les 11 del matí a Barcelona per denunciar la situació. També busquen el suport de les famílies perquè apunten que "són les principals perjudicades".