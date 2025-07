La vida amb un infant de Tindouf a casa: "Són un més a la família"

L'acollida d'infants estimula la creació de grups de pares, mares, germans, avis i tiets que fan pinya en les múltiples activitats que organitzen aquests dies. Una d'aquestes colles heterogènies va visitar dimarts a la tarda la zona de jocs d'aigua de la plaça de Catalunya, a Castellar. Els petits sahrauís gaudien remullant-se en els sortidors mentre els familiars observaven l'escena amb una mirada que denotava orgull. En les trobades que apleguen diversos membres, els més antics del programa sempre tenen un consell per als inexperts, atents perquè no se'ls escapi cap detall.

La Nélida, amb la Laura i el Hassan

Victor Castillo

"La meva filla ha canviat des que ha arribat el Hassan"

"La culpable que estiguem aquí és la Cristina, que ja acollia un infant. Va ser molta casualitat que acabés amb nosaltres. Va faltar una família d'acollida i, quan ho vam saber la meva mare i jo, ens vam mirar i vam decidir tirar endavant", explica la Nélida Pardillo, debutant en l'aventura. Ho està fent en coordinació amb tota la família i el Hassan és un més a casa. "L'any que ve seré jo oficialment la tutora. La nena interactua amb els meus fills, i també hem notat un canvi molt gran en la Laura, que està aprenent moltes coses", diu.

Les facilitats en les gestions per formar-ne part i la bona convivència han confirmat que la decisió va ser encertada. La improvisació és un dels atractius. "De moment, no tenim cap viatge organitzat, però segur que anirem a la platja i farem diferents escapades. És un nen molt educat i està totalment integrat", celebra.

El Halil, amb el Xavi i la Cristina

Victor Castillo

"Cal continuar apostant per l'acollida"

El Xavi Boix i la Cristina Maristany són d'aquells que exerceixen d'exemple per als més nous. Ells ja porten quatre anys i consideren que després d'aquesta edició tancaran el cicle. "Hem estat amb el Halil i ha sigut molt gratificant. Sempre he estat molt sensible amb el tema sahrauí, vaig anar als campaments fa vint anys i em feia il·lusió l'acollida. Amb els nens més grans, vam decidir fer-ho, després de la pandèmia", repassa ell.

La parella és veïna de Montcada i Reixac, on les 'Vacances en pau' estan de moda. Fa quatre anys, eren els únics integrants de la iniciativa i, avui, ja en són cinc al municipi. "La majoria portem molts anys i s'haurà de treballar perquè es mantingui viu", assenyalen sobre el relleu. "Esperem que aquests quatre anys hagin servit per fer arrelar el projecte", coincideixen. El Xavi avisa que la realitat sahrauí ha perdut pes en l'agenda -sobretot, política- i demana no oblidar la qüestió.