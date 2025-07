La Festa Major de Sabadell 2025 també parla en veu baixa i plena d’imaginació. El públic familiar hi trobarà un ampli ventall d’activitats gratuïtes pensades per fer gaudir infants i acompanyants: espectacles de contes en diversos, tallers històrics i artístics als museus, animació a l’aire lliure i concerts pensats especialment per als més petits. Amb sessions adaptades en llengua de signes catalana i propostes participatives, la programació familiar d’aquest any aposta per la inclusió, la cultura viva i el joc compartit des d'una mirada familiar i, sobretot, infantil. Acompanya a El Familiar a gaudir de la Festa Major de la manera més divertida possible. T'ho expliquem!

Dissabte 6 de setembre

11.00 h i 12.00 h | Pati del primer pis de la Casa Duran

Contes que fan pessigolles – Rosa Fité (sessió amb llengua de signes catalana)

11.00 h i 12.00 h | Arteneu, Casa Taulé

Frèderic, o una aventura de ratolins – Elisabeth Ulibarri (sessió amb llengua de signes catalana)

11.00 h i 12.00 h | Plaça de Fidela Renom

Contes de Prop – Cia. Contes de Prop

11.30 h i 12.30 h | Museu d’Història de Sabadell

Fem foc – Demostració familiar

12.00–14.00 h i 18.00–21.00 h | Museu d’Art de Sabadell (Casa Turull)

Famili’Art – Tallers i activitats lliures sobre la casa fàbrica Turull i la col·lecció

17.30 h i 18.30 h | Museu d’Història de Sabadell

La Musa i els romans – Visita dinamitzada per a infants (de 3 a 7 anys)

18.00 h i 19.00 h | Pati del Casal Pere Quart

Els secrets de la detectiva Klaus – Engruna Teatre (sessió amb llengua de signes catalana)

19.00 h | Ca l’Estruch

Potser no hi ha final – Espectacle de circ | Circ Pistolet

19.00 h | Ca l’Estruch

The Penguins: Reggae per a xics – Concert familiar

Diumenge 7 de setembre

11.00 h i 12.00 h | Arteneu, Casa Taulé

La princesa i el pastor – Blai Senabre (sessió amb llengua de signes catalana)

11.00 h i 12.00 h | Pati del primer pis de la Casa Duran

Mukashi Mukashi – Contes japonesos amb Yoshi Hioki (sessió amb llengua de signes catalana)

11.30 h i 12.30 h | Museu d’Història de Sabadell

Fem una moneda medieval – Taller per a infants (+10 anys)

12.00–14.00 h i 18.00–21.00 h | Museu d’Art de Sabadell (Casa Turull)

Famili’Art – Tallers i activitats lliures sobre la casa fàbrica Turull i la col·lecció

12.00 h | Ca l’Estruch

La gallina dels ous d’or – Espectacle familiar

17.30 h i 18.30 h | Museu d’Història de Sabadell

La Musa i el mercat medieval – Visita teatralitzada

18.00 h i 19.00 h | Plaça de Frederic Mompou

Contes que es mosseguen la cua – Col·lectiu "Hi havia una bugada" (sessió amb llengua de signes catalana)

19.00 h | Pati del Casal Pere Quart

Animació per a la mainada i més grandets – Jaume Barri

Dilluns 8 de setembre

11.00 h i 12.00 h | Pati del primer pis de la Casa Duran

Un bosc de contes – Li Morenita (sessió amb llengua de signes catalana)

11.00 h i 12.00 h | Arteneu, Casa Taulé

La Muma del Riu – Cia. Sifó (sessió amb llengua de signes catalana)

11.30 h, 12.00 h, 12.30 h i 13.00 h | Museu d’Història de Sabadell

Fem un mosaic romà – Taller infantil

11.30 h | Safareigs de la Font Nova

Xip-xap als safareigs de la Font Nova – Activitat lúdica infantil

12.00–14.00 h i 18.00–20.00 h | Museu d’Art de Sabadell (Casa Turull)

Famili’Art – Tallers i activitats lliures sobre la casa fàbrica Turull i la col·lecció

17.30 h i 18.30 h | Museu d’Història de Sabadell

El conte de la pedreta verda – Conte amb visita guiada (de 3 a 7 anys)

18.00 h i 19.00 h | Plaça de Frederic Mompou

El bagul màgic – Contes de Mandarina (sessió amb llengua de signes catalana)