Nova vida per al Paddock, que deixarà de ser una galeria comercial

Nova vida per al Paddock, que deixarà de ser el centre comercial que fins ara coneixíem. El vehicle d'inversions And Invest ha adquirit l'edifici per una xifra confidencial i té la intenció de remodelar l'espai completament amb una inversió estimada de 7 milions d'euros. L'espai canviarà completament: eliminaran el concepte de galeria comercial i, en lloc de desenes de petites botigues, la previsió és que s'hi instal·lin quatre grans cadenes.

A la planta soterrada hi anirà un gran supermercat. La planta baixa i la primera planta es dividiran per la meitat per acollir dues grans botigues de retail. No es mourà de la segona planta el gimnàs Synergym. Per altra banda, el McDonald's també s'hi queda, ja que va adquirir en propietat el local fa dos mesos i ara ocupa espai de la planta baixa i la primera planta.

Fa un any que la ja antiga propietat francesa de Paddock, des de 2015 Keys to Paddock S.L., buscava compradors per a l'espai comercial, que des de feia temps agonitzava. Només un 20% dels 8.500 metres quadrats estava ocupat. El centre comercial continuava dirigit pel sabadellenc Lluís Figueres, qui ha estat una de les figures clau del procés de traspàs. "L'adquisició és bona per la proximitat dels compradors, perquè són coneixedors de Sabadell i perquè tenen una idea de projecte molt ben definida", assenyala.

Miquel Monràs, propietari d'And Invest, és el nou soci administrador de l'espai comercial, que s'ha adquirit amb una part de capital de famílies andorranes. El seu cognom no només és conegut a la ciutat, sinó que està estretament relacionat amb la fundació del Paddock, ja que el seu pare va ser un dels promotors del centre comercial. Entre 1982 i 1992, el sabadellenc Miquel Monràs pare, juntament amb el seu germà Jaume, havia estat partícip del taller tèxtil a Sabadell d'Isak Andic abans de fundar Mango.

"Ha sigut un procés llarg, portem darrere de l'operació quasi 10 mesos. Però estem molt contents, conec personalment l'actiu de quan funcionava. La zona té un immens potencial: les millores urbanes han fet l'Eix Macià més atractiu, el nou Llac Center serà un motor comercial i El Corte Inglés, que funciona molt bé, puc confirmar que continuarà allà molt temps", afirma el nou soci administrador, Miquel Monràs, que amb l'empresa And Invest "inverteixen principalment en locals ben ubicats". Monràs està agraït per l'esforç de l'Ajuntament perquè tot hagi anat endavant.

L'escenari més optimista del calendari amb què treballen els nous propietaris preveu que l'obertura amb els nous operadors sigui l'octubre de 2026. A inicis de l'any que ve esperen tenir a punt la llicència d'obres per començar l'adequació de l'espai, que "serà relativament senzilla, tot i que costosa". Com a molt d'hora entregaran els locals als operadors l'estiu de 2026, que l'hauran d'acabar d'adequar a les seves necessitats. Les grans cadenes que s'hi instal·laran, molt probablement, les coneixerem després de l'estiu.

Tot el projecte anirà a càrrec de CTS Arquitectes, el despatx que va dissenyar el Paddock inaugurat el 1993 i amb espai per a 70 botigues. El nou projecte posa tots els ous en molts menys cistells. Esperen generar "un gran tràfic" amb els tres grans operadors, que tindran locals comercials de 2.000 metres quadrats. And Invest estudiarà si té sentit mantenir el nom, que aprecien, però no hi haurà gestió comuna com a centre comercial. Segur que continuarà sent una referència popular molts anys.