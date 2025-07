L’IPC s’enfila en aliments, energia i serveis essencials

La darrera actualització de l’Índex de Preus de Consum (IPC) ens mostra una realitat que cada cop pateixen més sabadellencs en el seu dia a dia: els preus no paren de pujar i això afecta directament la butxaca de la ciutadania. Per exemple, respecte al juny de l'any passat, els aliments a Catalunya s'han encarit un 2,3%. Altres elements que s'han vist afectats són les begudes no alcohòliques, amb un contundent 5,1%, i la factura energètica (electricitat, gas i combustibles), que ha augmentat un 5,2%.

Una escalada de preus d'aquest tipus genera efectes directes sobre el comerç local, sobretot en determinats sectors que s’ocupen de proveir les necessitats bàsiques, com són l’alimentació i el tèxtil. En David és treballador de la secció de caixes d’un supermercat del centre de Sabadell i explica: “No hi ha un descens en l’afluència de clients a causa de la pujada de preus, però ells sí que ho noten i es queixen. En ocasions hi ha canvis de preus molt exagerats d’un mes a l’altre”. Fins i tot alguns compradors li han confessat que han hagut de reduir la qualitat dels seus menús a casa, ja que no es poden permetre determinats aliments.

"En ocasions hi ha canvis de preus molt exagerats d’un mes a l’altre"

VÍCTOR CASTILLO

Tot i que en el sector de la roba i el calçat les partides de despesa s’han mantingut més estables en comparació amb altres àmbits, pujant només un 1% i un 1,1% respectivament en un any, els consumidors han decidit mostrar-se prudents. La Laura, dependenta en una botiga de roba de moda, reconeix que “el client sap que els preus estan pujant; provocant un cert control a l’hora de comprar determinats articles més cars”, però assegura que no hi ha hagut una davallada dràstica de vendes.

Diverses àrees que no són tan perceptibles en la compra immediata també han presentat increments destacables, condicionant el pressupost familiar i, al seu torn, el consum general. A Catalunya trobem una variació anual del +3,8% en els serveis de restauració, del +6,9% en el tabac, del +3,1% en els serveis de telefonia i del +8,8% en les assegurances.

Les begudes no alcohòliques han patit una variació anual del +5,1%

VÍCTOR CASTILLO

Comerciants i empreses, sobretot d’àmbit local, resisteixen, però es veuen obligats a ajustar preus i buscar mètodes per fer front a la inflació i les seves conseqüències directes. Amb un objectiu clar: no perdre la fidelitat dels consumidors. Ens trobem en un moment en què són poques les famílies que no miren cada cop més el cèntim abans de passar per caixa. .