Energia feta a Sabadell: pla per a crear una comunitat energètica pionera a l'Estat

Energia feta a casa. Sabadell vol produir la seva pròpia energia amb la creació d’una comunitat energètica pionera, la més gran de l’Estat, per a generar i compartir energia renovable des de la pròpia ciutat. La iniciativa vol convertir Sabadell en referent en sostenibilitat energètica, diversificació de fonts i autosuficiència, amb una comunitat energètica gestionada per una societat mixta formada per administració, empreses i privats.

L’Ajuntament ha anunciat la creació d’una comunitat energètica local i participativa, amb l’objectiu de generar energia renovable dins del propi municipi i distribuir-la entre la ciutadania, les empreses i els serveis públics. El projecte, que es troba en fase inicial, preveu començar els tràmits a finals d’aquest 2025 i entrar en funcionament l’any 2027.

“Volem ser referents en tot l’Estat”, sosté l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que sosté que seria “la comunitat energètica més gran de l’Estat”. L’ambició del projecte no és menor: es tracta d’una aposta per la sostenibilitat, l’autosuficiència i l’estalvi energètic en un context global on la inestabilitat del sistema energètic s’ha fet palesa per la pandèmia, els conflictes bèl·lics i la dependència dels mercats internacionals, com ha assenyalat Farrés.

Referents en la regeneració d'aigua

Sabadell ja té una trajectòria reconeguda en la gestió sostenible de l’aigua. Gràcies a infraestructures com la depuradora de Sant Pau de Riu-sec i la nova potabilitzadora de Serra d’en Camaró, a banda de l’aposta per les aigües freàtiques, la ciutat reutilitzarà un 20% de l’aigua que consumeix. “Estem a nivell de ciutats com Dubai, Israel o San Francisco pel que fa a la reutilització d’aigua”, ha subratllat Farrés. Aquest model d’autonomia, diu, és el que ara es vol aplicar al camp energètic.

La comunitat energètica que es crearà a Sabadell es basarà principalment en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les teulades d’edificis públics i privats. L’energia generada es repartirà en diferents percentatges entre els membres de la comunitat, que podran reduir així el cost de la factura elèctrica.

El model de gestió es fonamentarà en una societat mixta sense ànim de lucre, on l’Ajuntament tindrà una participació del 40%, mentre que el 60% restant es distribuirà entre la ciutadania, a través d’una associació de consumidors domèstics; els empresaris, amb una associació empresarial i els inversors privats.

“Les ciutats tenim capacitat transformadora, però cal implicar administració, empreses i privats. L’èxit és que tothom s’hi sumi”. En aquest sentit, Farrés assegura que vol evitar que el projecte “es polititzi” i que cal garantir “un model obert”, que reculli la major part de les veus implicades de la ciutat.

Com participar-hi?

El projecte ofereix diverses fórmules per a formar-ne part. Les persones i entitats poden cedir la teulada per instal·lar-hi plaques solars, a canvi de consumir energia a un preu més reduït; invertir directament en la instal·lació –un 12,5% és per a consum propi i el 87,5% d’excedent se cedeix– o integrar-se com a consumidors dins la comunitat, sense necessitat de fer cap instal·lació pròpia.

El projecte no té una dimensió ambiental, però també un impacte directe en l’economia domèstica i empresarial de Sabadell.

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, Sabadell consumeix 602,68 GW/h d’energia en un any, només un 10% de la qual prové de fonts renovables. Una llar mitjana de Sabadell, que consumeix 3,5 MWh l’any, podria estalviar fins a un 25% del rebut de la llum. Els equipaments municipals, que actualment consumeixen 8.160 MWh anuals, veurien també una reducció del 25% en la despesa energètica. El sector terciari, que representa la meitat del consum de la ciutat amb 271.000 MWh/any, podria estalviar fins a un 50% en la factura elèctrica.

Ara, dotze equipaments municipals ja disposen de plaques solars, que generen un estalvi anual acumulat de 31.770 euros. I es preveu ampliar-les a escoles com l’Illa i La Romànica, al Mercat de Merinals i a Cal Balsach, amb una inversió prevista de 2 milions d’euros. Mentrestant, l’Ajuntament ja estudia la viabilitat d’ampliar el projecte a més de 70 equipaments municipals.

El paper del sector privat

L’alcaldessa ha matisat que “les plaques no són més eficients a les teulades dels edificis públics” sinó que “el privat és la gran pota perquè aquest projecte funcioni”. En aquest sentit, es posarà especial èmfasi a potenciar la instal·lació de plaques en grans cobertes de polígons industrials i naus comercials, molt més eficients des del punt de vista energètic.

El primer expedient d’activitat econòmica per a crear aquesta comunitat s’obrirà a finals de 2025. A partir d’aquí, es definirà el model de gestió, es constituiran les associacions de consumidors i es desplegarà la xarxa d’instal·lacions. L’objectiu és que la comunitat energètica estigui en funcionament l’any 2027.