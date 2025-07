Una curiosa escena es va veure dimarts passat a la plaça de Daniel Sanahuja, a la confluència entre el carrer de Cervantes i el carrer de Sant Pau. Un ampli dispositiu de càmeres, focus, professionals i models de publicitat van omplir la plaça durant tot el dia per presentar la nova col·lecció de cotxets per a nedons de la marca Jané Group. L'anunci es va gravar en dues tandes: una primera a Sabadell i una altra a Palau-Solità de Plegamans, ja que eren dos llocs que quadraven a la perfecció amb la línia de la marca.

Nil Santané, fundador i productor executiu de Redwood Team, l'empresa encarregada de gestionar la producció de l'anunci, explica del motiu pel qual es va escollir Sabadell com a punt del rodatge: "Be Cool, una de les marques de l'empresa, té un caire més urbà i vam voler aprofitar Sabadell com a plató aprofitant les seves xemeneies, el ciment abundant, les línies i les columnes, ja que, en conjunt, tenia molt sentit amb la imatge que pretén donar aquesta nova col·lecció". A més, confessa que, per un tema de logística, va ser molt més senzill quadrar el rodatge a Sabadell que a Barcelona, que també era un dels candidats a fer-hi el rodatge.

Fotos de Juanma Peláez

