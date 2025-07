FOTOS | Retiren tots els blocs de formigó de l'edifici B del Via Sabadell

Tècnics del centre comercial Via Sabadell han enretirat tots els blocs de formigó dos mesos després de l'accident que va acabar amb la mort d'un veí de Rubí de 74 anys. L'edifici, que presentava irregularitats que no s'havien detectat fins aleshores, va col·lapsar "per un cúmul de problemes, i no perquè hi hagués una alteració de l'entorn significativa", tal com va explicar Miquel Àngel Sala, arquitecte consultor d'estructures. Davant d'això, diversos professionals han estat treballant durant setmanes per arribar a una conclusió que garanteixi la seguretat dels clients i han acabat traient-les totes com a mesura de prevenció.

Dilluns vinent, diversos agents implicats en la seguretat del recinte, com tècnics, arquitectes o enginyers es reuniran amb la direcció del centre comercial per determinar el futur de l'edifici i explicar als mitjans quin desenllaç tindrà el Via Sabadell. Abans d'aquesta trobada, però, s'han enretirat totes les plaques de formigó per evitar qualsevol nou despreniment, tal com va passar de manera inesperada el passat 3 de juny, per segona vegada, tot i que ja van assegurar "que podia passar".

Les plaques de formigó de l'edifici B, retirades

Víctor Castillo

L'edifici B, tancat sense data de reobertura

La prioritat dels responsables de l'equipament durant aquestes setmanes ha estat que no hi hagués nous esfondraments. Com que no es podia garantir aquest fet, però, es va decretar el tancament provisional de l'edifici B, l'afectat, per prevenir qualsevol possible accident nou, tot i que a la resta del centre comercial s'hi va reprendre l'activitat. Amb això, tots els comerços de l'equipament, com el Mercadona, el Dormity o les Galerias del Tresillo, entre altres, han hagut de reestructurar-se internament i enviar els seus treballadors a altres establiments, arran de la suspensió de l'activitat de la zona afectada del centre comercial.

Fotos de Víctor Castillo

Les plaques de formigó de l'edifici B, retirades

Víctor Castillo

Les plaques de formigó de l'edifici B, retirades

Víctor Castillo

Les plaques de formigó de l'edifici B, retirades

Víctor Castillo