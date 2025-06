Nou esfondrament: cau una altra placa al centre comercial Via Sabadell

Nou esfondrament a Via Sabadell. El centre comercial s'ha despertat el dimarts 3 de juny amb una placa de formigó de 14 tones trencada, just al costat d'on es va produir l'esfondrament el passat 20 de maig que va provocar la mort d'un veí de Rubí de 73 anys. A última hora del dilluns, un nou plafó de l'edifici B es va despendre per sorpresa i va quedar esmicolat a terra. La zona estava perimetrada per una tanca de seguretat, que va quedar destrossada.

Segon despreniment a Via Sabadell

D.S

Segons han explicat fonts oficials, es tracta d'un despreniment que podia ocórrer. Així ho havien previst els tècnics i responsables del centre comercial. La zona estava perimetrada i acordonada davant la possibilitat que caigués una nova placa. La situació no va provocar cap dany personal, malgrat que l'element ha destrossat diverses tanques que tancaven la zona.

L'edifici continua tancat des de l'accident mortal de fa pocs dies, per la qual cosa l'activitat és molt escassa i gairebé no hi ha visitants. Malgrat tot, l'escena ha sorprès diversos clients i compradors que aquest dimarts passaven per l'emplaçament. Ni Mossos d'Esquadra ni Bombers han intervingut en el nou despreniment.