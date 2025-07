FOTOS | Sant Julià celebra 50 anys amb una Festa Major històrica

El barri de Sant Julià ha viscut un cap de setmana irrepetible de celebració en una Festa Major que rememora els seus cinquanta anys d'existència. Tal com ha destacat Eduardo Torres, president de l’associació de veïns des de fa 18 anys, “portem tot l’any celebrant activitats pel 50è aniversari del barri. Però aquests dies de Festa Major estan sent el colofó per la celebració d’arribar als cinquanta anys d’història”.

Amb una nit de dissbte especialment emotiva, omplint-se la plaça de Sant Julià "com mai s'havia vist", amb gairabè 1500 persones ballant i gaudint de la festa. “La nit d’aquest dissabte la plaça estava plena de gom a gom, una nit històrica per nosaltres. Mai havíem vist tantes persones a la plaça de Sant Julià”, explica Torres.

L’ambient festiu va continuar diumenge amb un festival de música que també va omplir d’alegria i ritme el barri. “Ha sortit tot perfecte i avui hem gaudit del festival de música amb el ball flamenc de la companyia Pasura Sangre, que també és un èxit”, afegeix el president de l’associació.

Per Torres la celebració va més enllà dels cinquanta anys: "Té un significat únic per a molts veïns, no només és mig segle d'història compartida, sinó també per l’emoció de recordar aquells que ja no hi són".

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: