2026 serà un any d’obres clau per a Can Feu i Gràcia

La cicatriu del soterrament dels FGC entre els barris de Can Feu i Gràcia és més a prop de tancar-se del tot. A banda, la recuperació de la Torre d’en Feu i un nou aparcament pels veïns del sector Planetes suposaran, entre els tres projectes, una inversió milionària en aquesta zona de la ciutat al llarg del que queda d’aquest any i el 2026 pròxima als cinc milions d’euros. La Junta de Govern Local del pròxim dilluns, 21 de juliol, serà clau perquè l’ordre del dia preveu adjudicar tant les obres d’urbanització del passeig sorgit del soterrament, amb un pressupost de licitació de gairebé 4,3 milions d’euros i les obres prioritàries per salvar la Torre d’en Feu, pressupostades en uns 368.000 euros.

En els dos casos, l’adjudicació determinarà el pressupost adjudicat, generalment inferior al licitat, que és l’indicat anteriorment. En el cas de l’aparcament de 68 places que s’habilitarà a la plaça del Mil·lenari sí que ja s’ha adjudicat per uns 307.100 euros, i està previst que les obres acabin a finals de 2026 o primer trimestre de 2027, com les del passeig del soterrament. Les de la Torre d’en Feu està previst que acabin abans, a principi de 2026. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, destaca en declaracions al Diari que el projecte d’urbanització del passeig entre Can Feu i Gràcia “dignificarà tot aquest àmbit i donarà resposta a una reivindicació veïnal de molt temps, resolent també les fronteres que actualment tenim entre barris i cosint millor tota la zona”. Farrés remarca que amb les obres s’aconseguirà un espai amb molta presència de verd, “adaptant-nos també, per tant, al canvi climàtic i on també hem recollit les demandes de la zona de Planetes pel que fa a la mobilitat i l’aparcament”. Aquest projecte es treballa des que es va acabar el soterrament dels FGC, durant el quadripartit i és previ al primer govern de Marta Farrés, que subratlla “aquesta és una de les actuacions que ens vàrem trobar aturades i que hem pogut desencallar”.

Entusiasme veïnal

Des de l’àmbit civil, Santos Gallego, president del Moviment veïnal sector Planetes (que forma part de l’Agrupació de Veïns de Gràcia), valora “molt positivament que comencin les obres després de tants anys que fa que ho estem lluitant”. El desig compartit assegura que és que després de les obres la zona “s’ompli de natura i que hi hagi espais per a la gent gran, jocs pels més menuts i, en definitiva, esperem que hi hagi el que ens havien promès”. Ara bé, primer caldrà suportar un nou període d’obres menys d’una dècada després de la darrera gran intervenció amb el soterrament i nova estació d’FGC Can Feu - Gràcia. Però això no espanta els veïns, diu Gallego, perquè “ho vivim amb entusiasme i paciència; preferim passar això que no tenir el que volem”.

Passeig de l’alcalde Antoni Farrés - El darrer pas per unir Can Feu i Gràcia

També es preveuen adjudicar dilluns que ve les obres d’urbanització del passeig de l’alcalde Antoni Farrés, sorgit del soterrament dels FGC i que divideix Can Feu i Gràcia. Es van licitar per pràcticament 4,3 milions d’euros. Fonts municipals assenyalen que les obres comencin aquesta tardor i acabin entre finals de 2026 i principis de 2027. Fa més de sis anys que van acabar les obres del soterrament dels FGC a Can Feu i Gràcia, d’on va sorgir el futur passeig de l’alcalde Antoni Farrés, que uneix els dos barris entre la rambla d’Ibèria i el passeig de Can Feu. Paral·lelament a les obres del soterrament, l’Ajuntament –aleshores, el quadripartit– ja treballava en el projecte per urbanitzar aquest espai.

Imatge virtual de la urbanització del passeig sorgit del soterrament

Cedida (Aj. Sabadell)

Però el concurs públic va quedar anul·lat el desembre de 2019 quan el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va acceptar un recurs contra el primer veredicte, en considerar que es podria haver trencat l’anonimat de les sis propostes finalistes. Així doncs, el procés es va haver de repetir i va tornar a guanyar el mateix equip que el primer cop, els sabadellencs EFA Arquitectes. El projecte preveu destinar un 40% d’espai aproximadament a superfície verda, amb arbres i vegetació. S’hi plantaran més de 200 arbres de diferents dimensions.

Tot serà un espai pacificat, en què només hi passaran els veïns, vehicles d’emergències i serveis, i la vorera i la calçada estaran al mateix nivell. En el tram central hi haurà una gran plaça, amb zones d’estada i diverses pèrgoles amb una doble funció de fer ombra gràcies al verd i de base per a plaques solars que produeixin energia per il·luminar tot l’espai i que aquest sigui al màxim sostenible. Els paviments seran filtrants per aprofitar l’aigua de la pluja i s’eliminarà l’actual passera que creua entre Fraser Lawton i Pintor Borrassà.

Torre d’en Feu - Patrimoni que resisteix

L’Ajuntament va obtenir la propietat de la Torre d’en Feu el 2018. Aleshores, però, l’estat del castell ja era decadent i l’Associació Cultural Can Feu, principalment, ja feia anys que en reclamava la rehabilitació. Fins ara s’hi ha fet alguna intervenció molt puntual, principalment per evitar que hi entri gent, però no serà fins d’aquí a uns mesos que es faran les primeres obres de consolidació estructural dels edificis que componen aquesta finca de Can Feu. Dilluns que ve, 21 de juliol, la Junta de Govern Local preveu adjudicar aquests treballs, que es van licitar per pràcticament 370.000 euros. Seran, en paraules del consistori, “obres prioritàries de reparació i conservació” del castell, la torre mestra, la capella de la verge de Montserrat, l’elevador d’aigua i el cobert. És el segon cop que s’han licitat, després que en el primer intent quedessin desertes. Ara, dilluns s’adjudicaran i l’empresa que se n’encarregarà tindrà sis mesos per dur-les a terme un cop se signin els contractes corresponents, previsiblement el darrer trimestre d’enguany.

Exterior de la torre d`en Feu

Juanma Peláez

El vocal de l’Associació Cultural Can Feu, Aleix González, assegura que estaran amatents al desenvolupament de les obres, en un immoble que des de 2024 és bé cultural d’interès nacional (BCIN) per iniciativa de l’associació. “Demanarem visita el primer dia per situar els tècnics i operaris”, avança González, que és una de les persones que coneix amb més detall aquest edifici. El sabadellenc reclama que l’Ajuntament treballi perquè a part del castell, el conjunt de 14.000 metres quadrats de la finca, inclòs el jardí i el bosc, siguin declarats BCIN, la qual cosa garanteix el seguiment de la Generalitat de totes les intervencions.

Nou aparcament - Sector Planetes

A principis de juliol es van adjudicar les obres per habilitar un aparcament de 68 places al costat de la plaça del Mil·lenari entre les vies del tren d’FGC i el passeig de Can Feu. Espais que també tindran una zona arbrada que han de servir per resoldre un problema endèmic del sector Planetes: la manca d’aparcament que pateixen els veïns diàriament.

“Aquest nou espai és una necessitat, la majoria de les llars no disposen de pàrquing i hi ha gent que acaba deixant els vehicles a espais que barren el pas a persones o serveis d’emergències”, explica Santos Gallego, que és veí del barri i representant del moviment veïnal de la zona. Una altra veïna, Núria, assenyalava fa uns dies al Diari que “hem comptat gairebé 70 vehicles aparcats en situació irregular, i no per manca de civisme, sinó perquè no tenen cap altra opció”.