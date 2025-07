A l'espera del pàrquing de Can Feu: "Aparcar a Planetes és missió impossible"

Al sector dels Planetes del barri de Gràcia falta una setantena de llocs per aparcar. Així ho asseguren residents del barri i membres de l’entitat Moviment Veïnal Sector Planetes, que han comptabilitat 68 vehicles que es veuen obligats a estacionar a zones no habilitades per fer-ho. Just les places que preveu aconseguir el nou pàrquing que habilitarà l’Ajuntament a principis de 2026 a un terreny ara en desús entre la plaça del Mil·lenari (Gràcia) i el passeig de Can Feu.

“Aquest nou espai és una necessitat, la majoria de llars no disposen de pàrquing i hi ha gent que acaba deixant els vehicles a espais que barren el pas a persones o serveis d’emergències”, exposa en Santos Gallego, veí del barri. Assenyalen dues realitats: els qui aparquen a zones no habilitades –com ara voreres– però sense limitar el pas de vianants i els qui estacionen de manera més problemàtica, impedint l’accés a rampes, contenidors o fins i tot als vehicles d’emergència.

Una de les principals preocupacions ara és aparcar en un barri amb un gran dèficit d’espai per a fer-ho. El problema, segons expliquen, no és nou. Fa anys que el barri pateix una manca crònica d’aparcament, però la situació s’ha agreujat amb el creixement del parc mòbil i l’absència d’alternatives. “Hi ha carrers que semblen un laberint de cotxes mal aparcats. Hem comptat gairebé 70 vehicles en situació irregular, i no per manca de civisme, sinó perquè no tenen cap altra opció”, explica la Núria, veïna de la zona.

A banda del perill que comporta bloquejar accessos, la situació està generant retrets entre veïns. “Alguns ho entenen, però hi ha casos en què s’han deixat notes als parabrises o d’altres que acaben trucant la policia”, exposa una veïna del barri que vol mantenir-se en l’anonimat i que afirma haver de fer voltes durant gairebé 40 minuts cada dia per trobar lloc on aparcar. Gallego sosté que, davant d’aquesta situació, van demanar més flexibilitat a l’Ajuntament per a evitar sancions de la Policia Municipal, donada la situació. Malgrat això, assenyala que “quan hi ha veïns que es queixen, la policia multa”.

Pla d’aparcaments

Des del 2019, el Govern municipal ha impulsat la creació de 230 noves places d’aparcament a diferents punts de la ciutat, com a part del Pla d’Aparcaments per a “donar resposta a les zones amb major pressió d’estacionament”. El consistori preveu superar les 470 noves places habilitades el 2027. El pla prioritza barris amb espais i dèficit crònic d’aparcament, com és el cas del sector Planetes, on es projecta un nou pàrquing amb 68 places per a vehicles, dues de les quals es destinaran a persones amb mobilitat reduïda i dues de recàrrega de vehicles elèctrics.