De Sabadell a Kènia a fer voluntariat: "Aquí no hi ha res, però la gent sembla més feliç"

Un grup de sis joves de Sabadell participa aquest mes de juliol en una experiència de voluntariat solidari a Nairobi (Kènia), centrada en el suport a infants i joves dels barris més desfavorits de la ciutat. L’activitat l'organitza el Club Racó de Sabadell.

Durant quinze dies, els voluntaris duen a terme una tasca combinada d’acció educativa, suport social i foment de l’esport en diversos punts de la capital kenyana. Cada matí col·laboren en quatre centres escolars situats en alguns dels punts més empobrits de la ciutat, oferint classes i activitats formatives. Alhora, participen en la millora de les instal·lacions d’un centre de formació professional, l’Eastlands College of Technology, pensat per facilitar una sortida laboral a joves en situació de vulnerabilitat.

“Hi ha molts problemes estructurals. L’altre dia no vam poder sortir de l’escola perquè era l’aniversari d’unes protestes on havien mort 60 persones”, apunta Javi Quintano, un dels organitzadors. Igualment, afegeix que “tots coincidíem que la gent aquí sembla més feliç, tot i no tenir res” i que “aprenem molts més nosaltres d’ells que al revés”.

Les tardes es dediquen a la visita de centres per a infants amb diversitat funcional i residències per a gent gran amb necessitats especials, on els voluntaris organitzen activitats i ofereixen companyia i suport emocional.

Un torneig de futbol multitudinari

Una de les accions més significatives del voluntariat és l’organització d’un torneig de futbol, amb la participació de 300 nois i noies de la zona. L’esdeveniment inclou també àpats comunitaris per garantir un suport alimentari a infants i adolescents amb mancances nutricionals.

El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració d’empreses, clubs esportius i entitats educatives de Catalunya, que han aportat equipaments esportius, material escolar, llibres i recursos diversos. La iniciativa combina acció social i educativa en un entorn de gran complexitat i representa una oportunitat de formació personal i compromís solidari per als joves participants.