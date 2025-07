Un grup ultra vinculat als aldarulls de Torre Pacheco té una base a Sabadell

La Guàrdia Civil ha detingut a Mataró (Maresme) un home identificat com a C.L.F., presumptament vinculat a la direcció del moviment supremacista Deport Them Now UE, un grup xenòfob que havia instat, a través d’un canal de Telegram, a “caçar” immigrants a Torre Pacheco (Múrcia), segons ha publicat EFE. El grup comptaria amb menys de vint membres actius, especialment localitzats a Sabadell.

La detenció de C.L.F., a només 40 km, confirma la sospita de les autoritats que aquest nucli català tindria un paper destacat dins de l’estructura del moviment, encara que amb una capacitat de mobilització limitada.

Segons fonts policials, aquest grup estaria actiu des de principis d’any i ha promogut proclames greus contra la immigració i ha mantingut vincles amb organitzacions d’extrema dreta a escala europea.

El col·lectiu Deport Them Now —literalment, “Deporteu-los ara”— va adquirir notorietat el maig passat en participar al Remigration Summit 25, una trobada internacional per la “reemigració” celebrada a Gallarate, prop de Milà, impulsada pel conegut ultra Andrea Ballarati. La seva activitat principal es desenvolupa a través de canals de missatgeria, on inciten a l’odi, difonen missatges racistes i promouen la deportació massiva d’estrangers, inspirats per discursos polítics d’extrema dreta de diversos països, incloent-hi Espanya.

A l’Estat, el grup comptaria amb menys de vint membres actius, especialment localitzats a la zona de Sabadell. La detenció de C.L.F., a només 40 km, confirma la sospita de les autoritats que aquest nucli català tindria un paper destacat dins de l’estructura del moviment, encara que amb una capacitat de mobilització limitada.

El PSC els vincula a Vox

La primera secretària del PSC de Mataró, Núria Padilla, ha celebrat l’operació policial i ha denunciat públicament la “connivència” de Vox amb el grup desarticulat. Segons Padilla, “les proclames d’aquesta banda, en col·laboració estreta amb Vox, generen radicalització i violència”.

Per a Padilla, “és evident que existeix una relació i una estratègia conjunta” entre Vox i Deport Them Now. En aquest sentit, ha exigit al partit d’extrema dreta que condemni les agressions comeses a Torre Pacheco i que abandoni el “discurs de l’odi i el menyspreu” que, segons afirma, “justifica la violència”. També ha reclamat “expulsar de Mataró aquesta forma de vida malaltissa”.