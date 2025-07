VÍDEO | El Víctor i l'Aran, millor nota de la selectivitat 2025 a Sabadell

"No m'ho esperava pas", "vaig quedar-me petrificat". Van ser les reaccions de l'Aran Estudis i el Víctor Pérez en assabentar-se que han aconseguit la millor puntuació de Sabadell a les PAU 2025. Amb un 9,4 a la fase general –nota que comparteixen–, s'han alçat amb la primera posició entre els 1.447 sabadellencs i sabadellenques que van presentar-se a la convocatòria. En la puntuació sobre 14, que es calcula amb les assignatures de modalitat, el Víctor ha aconseguit un 13,736 i l'Aran un 13,174.

Els dos joves no només comparteixen puntuació i sorpresa, també constància. Cap d’ells admet haver seguit una estratègia especialment radical d’estudi, però sí que coincideixen en el valor de portar el curs al dia i aprofitar el temps. “El més important és entendre-ho tot durant el batxillerat. Si tens una base bona, abans de la selectivitat només cal repassar”, diu l’Aran, exalumne de l'Institut Vallès. El Víctor, que ha estudiat al Sant Nicolau, afegeix que “més que estudiar de memòria, és millor anar practicant i fent exàmens antics”. "I no jugar-se-la i millor presentar-se al màxim de matèries possible", sentencia.

Bones sensacions amb la nova selectivitat

Pel que fa als exàmens –enguany estrenaven nou format–, els futurs universitaris asseguren que no van trobar grans sorpreses, tot i els nervis. "El principal enemic", com els bategen. Els exàmens de català i castellà, acorden, van ser el que els va desconcertar una mica més. “Però amb aquests nous dossiers, si vas escrivint i desenvolupant, l'examen ja funciona”, diu el Víctor. Preguntats per les poques dècimes que s'han deixat pel camí, l'Aran sospita que ha estat "per alguna errada en les redaccions o algun petit detall d'enfocament". "Tot i que no vaig entrar a repassar examen per examen", confessa entre rialles.

L`Aran i el Víctor durant l`entrevista

David Chao

Coincideixen que la majoria d’estudiants han pogut entrar a les carreres desitjades, fent memòria sobre els coneguts del seu entorn. Tot i que els dos han tingut la percepció que aquest any les notes de tall han pujat especialment a les ciències.

Un futur entre les ciències i la investigació

L'Aran vol estudiar Física. Va triar la carrera perquè les 'Mates' i la Física la van seduir durant el batxillerat. En Víctor, en canvi, té clar que anirà a la Universitat de Barcelona a fer Biotecnologia, motivat per la seva afinitat amb la Biologia. Tots dos es veuen d’aquí a uns anys treballant en recerca o en laboratoris, encara que prefereixen no fer plans massa concrets abans de començar la universitat. "Tindrem molts anys per repensar-ho", es diuen.

Amb els resultats a la butxaca, els dos millors expedients de Sabadell ja tenen un peu a la universitat. Igualment, ara prefereixen esprémer un estiu i unes vacances més que merescudes.