Milloren el Portal Sud per evitar que s'hi acumuli aigua en dies de fortes pluges

El Portal Sud, la nova entrada a Sabadell estrenada el passat novembre, continua en obres tal com estava previst, concretament en la fase 2. Els treballs se centren en reforçar el tram de la sortida del col·lector de Can Feu per evitar que s’acumuli i s’estanqui l’aigua, com per exemple ha passat en les darreres hores després de les pluges del cap de setmana.

Paral·lelament, s’està pendent que Endesa connecti els 90 nous fanals del Portal Sud a la xarxa elèctrica, amb la qual cosa s’incrementarà l’il·luminació de la rotonda i la carretera de forma notable superat mig any de la inauguració. En aquest temps, també s’ha millorat la senyalització per indicar amb més claredat quin carril porta cap a Barcelona i quin cap a Terrassa, després que des de la seva entrada en funcionament fossin molts els usuaris que es van queixar de la falta d’informació als conductors.

Pròximament, abans de 2026, està previst dur a terme les obres de millora de l’accés des del Portal Sud al polígon Sud-oest a través del carrer de Costa i Deu. També es construirà una nova rotonda entre els carrers de Costa i Deu i Víctor Balaguer per facilitar la mobilitat tant de particulars com industrials a la zona. Actualment, l’inici de l’accés al polígon es pot identificar en la rotonda principal, però està tancat a l’espera que es construeixi.

La fase 2 de les obres, remarcada en vermell. La resta de les estructures estan en funcionament

Font: Ajuntament de Sabadell. Disseny: Xavi Miranda

Els treballs –tant del col·lector com la rotonda i el nou accés– estan valorats en 3,1 milions d’euros, una inversió destinada a beneficiar les empreses del Sud-oest, un dels principals polígons de Sabadell en nombre d’empreses i facturació. En total, al Portal Sud es preveu destinar uns 10,7 milions d’euros, parcialment finançats per la Diputació de Barcelona.

L’any que ve el Portal Sud encara no estarà acabat totalment, quedarà pendent habilitar el carril bici i caminable a l’antiga carretera de Bellaterra. Quan el nou accés al Sud-oest estigui en funcionament, l’entrada des de la Gran Via per accedir a Sabadell –amb el gir a l’esquerra i el semàfor– deixarà de tenir sentit. En una compareixença a finals del passat mes d’abril, l’alcaldessa, Marta Farrés, no va descartar que s’acabés eliminant aquesta entrada.

Aparcament al polígon

També s’està pendent que comenci l’urbanització de l’aparcament, ara de sorra, entre els carrers de Bernat Metge i de Francesc Eiximenis. En aquest sentit, entitats com la Cambra de Comerç han insistit a reclamar que aquesta urbanització no comporti una pèrdua de places d’aparcament, que consideren necessàries tractant-se d’una zona industrial amb molta mobilitat.