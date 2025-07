Mor Celestino Sánchez (Celes), històric líder sindicalista sabadellenc

El sabadellenc Celestino Sánchez Ramos, més conegut com a Celes, va morir dissabte, 12 de juliol, pocs dies abans de complir 75 anys. Va ser un dels impulsors i líder destacat del col·lectiu iaioflautes, una organització nascuda a partir del moviment dels indignats del 15M per defensar l'estat del benestar; i, anteriorment, havia sigut responsable polític del comitè comarcal del PSUC entre els anys 1978 i 1981 i diputat al Parlament el 1980.

Va néixer a Màlaga el 24 de juliol de 1950 i provenia d'una família comunista, amb el seu pare treballador de Renfe i militant de CCOO, tal com recorda l'Arxiu Josep Serradell del Moviment Obrer i Comunista de Catalunya, que ha anunicat la defunció de Sánchez. A causa de les activitats vinculades a la lluita antifranquista que duia a terme el seu pare, per les quals va ser acomiadat i empresonat en diverses ocasions, la seva família es va traslladar a Sabadell per iniciar una nova etapa i el nucli familiar es va establir al barri de les Termes a principis dels anys 60.

'Celes' va estudiar oficialia industrial i mestria en electricitat a l'Escola Industrial de Sabadell i a la de Barcelona. Va treballar de lampista i electricista sense abandonar el sindicalisme a les Comissions Obreres Juvenils. Des de jove, amb 17 anys, va començar a militar al PSUC i a les Joventuts Comunistes de Catalunya.

Durant el franquisme va ser detingut i jutjat tres cops per associació il·lícita, propaganda il·legal i manifestació no pacífica, per la qual cosa va ser condemnat a 21 mesos de presó, dels quals en va complir quatre a la Model de Barcelona. En una d'aquestes accions, que va acabar en un enfrontament entre policies i manifestants, molts d'ells es van tancar a l'església de Ca n'Oriac, on van ser detinguts i posteriorment torturats.