La gelateria sobre rodes que s'ha comprat una casa a Sabadell

Després de fer ruta per festivals, esdeveniments o grans botigues amb una gelateria sobre rodes, Go-Go ha decidit posar el fre —literalment— i obrir la seva primera botiga física. I ho ha fet a Sabadell, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, on va establir-se el passat mes de juny. La ciutat no només ha estat l’escollida per estrenar aquest nou format, sinó que també és el punt de retorn d’un dels fundadors, el Carles Roca, que hi és nascut i crescut: “Ha estat com tornar a casa”.

Com detalla Roca, el projecte va començar l’abril de l’any passat, en format 100% mòbil. Amb carrets i food trucks, han recorregut festivals com el Primavera Sound i han obert pop-ups en hotels com el Majestic o a la Roca Village. “Ens deien: us vaig descobrir a tal festival i voldria tornar-vos a tastar, però no sé on sou”, recorda. D’aquí la decisió d’aturar-se i oferir també un punt fix.

Un nou concepte de gelat?

Go-Go s’allunya del model habitual de gelateria. A diferència de la majoria d’establiments, el gelat el preparen davant del client, a partir de fruita natural i una base cremosa —amb opció vegetal o làctica—. “El resultat és un gelat amb un alt percentatge de fruita i una textura suau, més proper a una crema que no pas a una bola tradicional”, explica el fundador. Aquest enfocament, que combina l’elaboració immediata amb una composició més lleugera, busca diferenciar-se dins d’un sector on sovint l’oferta gira entorn dels mateixos formats. “És un gelat que et fa bé. Els pares i les mares estan encantades de donar-los als nens i la gent que surt del gimnàs també se’l pren sense remordiments”, diu Roca, amb un somriure.

"Surt un gelat més cremós", apunta el cofundador Carles Roca

Víctor Castillo

El client escull la fruita –maduixa, mango, pinya, plàtan...–, tria una base cremosa i ho veu transformar-se davant seu en un gelat estil. A la botiga, el gelat es pot acabar de personalitzar amb “toppings” com pistatxos, xocolata, fruits secs... “El client veu com es fa el seu gelat de principi a fi, és tot molt transparent”, conclou Roca.

Els fundadors celebren l’acollida de l’establiment entre els sabadellencs i les sabadellenques. “Ja veiem cues i cares que ens sonen de gent vol repetir”, exposa el cofundador.