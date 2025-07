La zona blava va recaptar uns 2.000 euros al dia el 2024

Els aparcaments de zona blava van aportar el 2024 a les arques de l’Ajuntament de Sabadell 590.681,52 euros, que es tradueixen en pràcticament 2.000 euros cada dia, tenint en compte que dels 365 dies l’any només és gratuïta els diumenges, festius i dues setmanes a l’agost (uns 60 dies l’any). Durant la resta de temps, la zona blava es paga de dilluns a divendres matí i tarda i, dissabte, matí o matí i tarda. Aquest és el resultat final de la liquidació aprovada en la Junta de Govern Local d’ahir dilluns, a través d’una aportació de Vimusa, l’empresa municipal que gestiona, a l’Ajuntament.

En total, Sabadell compta amb unes 1.500 places d’aparcament, unes 300 de les quals es concentren a l’aparcament del vapor Turull, entre els carrers de la Creueta i Sant Josep, i que espera definir el seu futur quan en els pròxims anys s’obri el nou aparcament unificat del Centre, que tindà 500 places fruit de la unió entre l’actual de Doctor Robert i el nou, pendent d’estrenar, sobre l’estació dels FGC.

Dues setmanes gratis a l’agost

Enguany i com ja és tradició, durant dues setmanes a l’agost la zona blava serà gratuïta, coïncidint amb un dels moments de l’any de menys mobilitat per vacances a tota la ciutat. Aquest cop, la gratuïtat es produirà des de les 9 h del dilluns dia 4 d’agost fins a les 9 h del dia 17 d’agost, tot i que com que és diumenge s’allargarà fins al dilluns 18 d’agost a les 9 h. A part, també es podrà aparcar gratuïtament el dissabte de Festa Major, 6 de setembre. Amb tot, en algunes zones poden haver-hi horaris més reduïts indicats a la senyalització existent, per la qual cosa cal parar sempre atenció. Durant aquest temps, doncs, no caldrà aturar-se al parquímetre per treure tiquet ni fer-ho a través del telèfon mòbil.