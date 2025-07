Comencen les obres de la primera residència pública de Sabadell

Ja és una realitat. Sabadell inicia les obres de la seva primera residència pública per a gent gran, ubicada al carrer de Diego de Almagro,al sud de Sabadell. Avui dilluns han començat oficialment les obres de construcció de la futura residència pública per a gent gran, un projecte llargament reivindicat per entitats veïnals. Segons les previsions, l'equipament estaria enllestit el 2026.

Sabadell en Comú Podem ha volgut reivindicar la seva construcció després de l'acord al que van arribar el Govern de la Generalitat i el grup parlamentari dels comuns, pel qual segellaven que les actuacions comencessin de manera imminent. Uns calendaris, però, que ja estaven contemplats. Tal com ha recordat el portaveu de la formació d'esquerres, Joan Mena, Sabadell era fins ara “l’única ciutat de Catalunya amb més de 200.000 habitants que no tenia cap plaça pública de residència”. Ho ha fet en una roda de premsa celebrada a peu d’obra, on Mena ha expressat la “satisfacció” del seu grup per l’inici dels treballs i ha destacat el paper del grup parlamentari dels comuns, que va situar aquest projecte com a "condició per aprovar el tercer suplement de crèdit acordat amb el govern de Salvador Illa". Segons el calendari previst, la residència podria estar operativa durant el primer trimestre del 2026.

El diputat Lluís Mijoler i el portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena

Obres residència pública de Sabadell

La futura residència oferirà 80 places residencials i 20 places de centre de dia, amb possibilitat d’ampliació. Tot i això, per als comuns no n’hi ha prou amb la titularitat pública: exigeixen que la gestió també sigui cent per cent pública. “És importantíssim que la gestió la facin les administracions”, ha afirmat Mena, que ha remarcat que vetllaran perquè "els pressupostos del 2027 incloguin dotació suficient per garantir aquesta gestió directa", ja sigui a través de l’Ajuntament, d’un consorci públic o d’una entitat pública com el Parc Taulí, que el govern municipal planteja com una opció viable.

Des d’En Comú Podem també s’ha instat al govern de Marta Farrés a garantir que el procés es faci “amb l’acompanyament de les entitats del sud de Sabadell” com ara la Plataforma en Defensa de la Residència Pública. Mena ha remarcat que aquestes entitats “són les autèntiques protagonistes” d’aquesta victòria, i ha volgut recordar aquelles persones que van lluitar durant anys per aquest equipament i que malauradament ja no hi són. “Ens agradaria que tots els actes d’inauguració i de col·locació de la primera pedra es fessin amb aquestes entitats”, ha insistit.

Vista del solar on s'ubicarà la primera residència pública de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Per la seva banda, el diputat d’En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Lluís Mijoler, ha qualificat el projecte com una “reivindicació històrica” i ha destacat que forma part de les prioritats de la formació en aquesta legislatura, on les polítiques d’habitatge i de serveis públics són eixos centrals. Mijoler ha recordat que el solar on es construirà la residència ja estava qualificat com a equipament, i que no tenia sentit mantenir la situació de dèficit d’atenció a la gent gran a Sabadell.

Amb la construcció d’aquesta primera residència, Sabadell comença a corregir un desequilibri històric. Però els comuns ja posen el focus en el següent objectiu: la futura residència de Can Llong –que constava al conveni signat l'any 2006–, que hauria de consolidar la ciutat dins la mitjana catalana de places públiques per a la gent gran.