La primera pedra de la residència pública de Sabadell es col·locarà aquest juliol. Així ho han acordat el Govern de la Generalitat i el grup parlamentari d'En Comú aquest dilluns. L'equipament forma part dels 400 milions d'euros pactats en un tercer suplement de crèdit, un mecanisme que serveix perquè l'executiu de Salvador Illa pugui avançar en les inversions sense necessitat d'aprovar pressupostos.

Segons avancen fonts de la formació alternativa, l'acord inclou que les actuacions comencin de manera imminent per tal de disposar de la residència al llarg de 2026. L'equipament se situarà al carrer de Diego Almagro, a Campoamor, i tindrà 80 places residencials i 20 de centre de dia. El pressupost de l'obra supera els 11 milions d'euros, l'obra més gran de la Generalitat des del perllongament d'FGC a la ciutat.

El portaveu dels comuns a la ciutat, Joan Mena, considera que és una "anomalia" que Sabadell no tingui ni una sola plaça de residència pública, quan hi ha més d'un miler de la privada. "Hem prioritzat aquesta inversió al Parlament perquè és alarmant que Sabadell estigui en aquestes condicions en l'àmbit assistencial", remarca.

El portaveu dels comuns a Sabadell, Joan Mena

ACN

Fa més de vint anys que Sabadell demana una residència pública. L'any 2022, el Govern català va anunciar la construcció de l'equipament per a l'any següent i va estimar que estaria en funcionament el 2025. Avui encara hi ha un solar on hi hauria d'haver la residència. Els retards de l'administració autonòmica han generat indignació a l'Ajuntament, entre les entitats implicades —associacions de veïns i la Plataforma per la Residència Pública—, i en partits polítics com els comuns.

"Complim amb un deute històric, amb una reclamació històrica del moviment veïnal de Sabadell", defensa Mena, que lamenta que "molts avis hagin mort sense veure la residència". La formació d'esquerres creu que la residència del Sud és el "primer pas" i que també s'ha d'executar la que està prevista a Can Llong per tal d'estar en la mitjana de places públiques del país.

El tren Sabadell-Granollers, a estudi

Els comuns també han arrencat un nou acord per a iniciar l'estudi de la Línia Orbital Ferroviària (LOF), el Quart Cinturó del tren, una iniciativa que ja apareixia en el pacte per a investir Salvador Illa. La LOF és un servei de Rodalies projectat en l'època del Tripartit que mai es va arribar a executar. Inclou la construcció de 68 quilòmetres de noves vies per connectar Vilafranca del Penedès i Mataró, passant per Sabadell i Granollers, sense necessitat d'anar fins a Barcelona.



Hugo Fernández

El projecte és ambiciós. L'any 2010, quan es va presentar, tenia un pressupost de 4.000 milions d'euros i un termini d'execució de setze anys, perquè la majoria del nou traçat es volia executar en túnel. Ara, En Comú vol treure la pols al projecte i prioritzar el tram Terrassa-Sabadell-Granollers.

Beques menjador i gratuïtat del 0-3 anys

El número 1 dels comuns a Sabadell destaca que l'acord amb el govern d'Illa també servirà per dotar de més recursos a les beques menjador i a la gratuïtat del 0-3 anys: "Sabadell també en sortirà beneficiada". El suplement de crèdit preveu 67 milions d'euros en classes de reforç i menjadors escolars.