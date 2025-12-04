ARA A PORTADA

Sabadell

Els Mossos intercepten 300 plantes de marihuana cultivades dins d'un local del Centre

La intervenció ha tingut lloc aquest matí, al voltant de les 8 h

  • Els Mossos d'Esquadra d' intervenen 300 plantes de marihuana al centre de Sabadell -
Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 10:23

La Unitat d'Investigació de Sabadell del cos dels Mossos d'Esquadra han interceptat aquest matí 300 plantes de marihuana de l'interior d'un domicili del Centre. Concretament, els fets han passat al carrer de les Paus, 76-78, al voltant de les 8 h, i diverses unitats de la policia catalana s'han desplaçat fins a l'habitatge en qüestió per fer la pertinent intervenció. El propietari del domicili està acusat de cometre un delicte en contra de la salut pública

Estem treballant per ampliar la informació...

Fotos de Juanma Peláez

  • Els Mossos intervenen 300 plantes de marihuana al centre de Sabadell
  • Els Mossos intervenen 300 plantes de marihuana al centre de Sabadell
  • Els Mossos intervenen 300 plantes de marihuana al centre de Sabadell
  • Els Mossos intervenen 300 plantes de marihuana al centre de Sabadell
  • Els Mossos intervenen 300 plantes de marihuana al centre de Sabadell
  • Els Mossos intervenen 300 plantes de marihuana al centre de Sabadell
  • Els Mossos intervenen 300 plantes de marihuana al centre de Sabadell

Notícies recomenades