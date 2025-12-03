Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, aquest dimecres 3 de desembre s’ha celebrat la cloenda del programa Som Capaços 2025. L’acte s'ha dut a terme al Teatre Principal i ha reunit entitats, treballadors i representants polítics. El focus ha estat en la inclusió laboral i en la necessitat de continuar construint una ciutat més justa i accessible. Raquel Arriaza, treballadora d’Atendis i representant sindical, ha estat l’encarregada de presentar l’esdeveniment i ha subratllat “la importància de donar veu directa a les persones amb discapacitat”.
A l’esdeveniment s’ha fet un resum de l’informe Població amb discapacitat i treball 2024, de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, anomenant algunes dades sobre la inclusió de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària. A més, per posar èmfasi en el dret a una feina digna i en la manca d’adaptació real per part d’empreses i administracions, s’ha comptat amb la participació de tres testimonis: Francisco Giraldo, treballador de la Generalitat de Catalunya al Casal Cívic i Comunitari de Sabadell Centre; Maria Sanz, treballadora a La Sandvitxeria de Sabadell; i Ulises Moral, treballador d'una multinacional de moda. Tots tres han explicat vivències desafortunades que han patit al llarg de la seva vida i han demanat una millora en els processos d’accés a empreses ordinàries.
D’altra banda, Beatriz García, ha fet la lectura del Manifest Som Capaços 2025, com a representant de la Fundació Ecom i ONCE Sabadell. “Som persones amb drets. La discapacitat mai hauria de ser una barrera, és el món laboral el que s’ha d’adaptar a la diversitat funcional”, ha defensat García. Finalment, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha tancat l’acte reivindicant el paper de la comunitat i remarcant que “l’odi és present i és la pitjor de les discapacitats”.