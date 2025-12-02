El trencament d'una canonada provoca un gran vessament d'aigua a la Creu Alta

El trencament d'una canonada va provocar un gran vessament d'aigua al carrer de Santiga, a l'altura del número 63, dilluns passat a la tarda. Una dotació dels Bombers de la Generalitat de Catalunya van desplaçar-se fins al lloc dels fets per dur a terme una primera intervenció, tot i que, finalment, es va fer càrrec de l'incident la Policia Municipal i la companyia responsable, Aigües Sabadell. Les causes del succés es desconeixen, encara que, com expliquen des de la mateixa operadora, "va ser una avaria fortuïta" que es va resoldre al cap de dues hores i mitja. Desenes de litres d'aigua van escampar-se per la carretera i es van estendre uns quants metres. Ràpidament, l'incident va quedar resolt i es va recuperar la normalitat aviat.
D'altra banda, aquest dimarts a la tarda hi ha hagut un incident a tocar de la plaça d'Espanya i diversos carrers han vist interromput el servei d'aigua dels seus domicilis. El focus de l'incident ha estat al passatge de Togores, 49, i es preveu que cap a les 18:30 h es restableixi l'avaria. Aproximadament, uns 1.500 metres de xarxa han quedat afectats per l'incident i han deixat sense aigua uns 400 clients, que ja han estat avisats. Concretament, els carrers afectats són una part del carrer de Comte d'Urgell, part del carrer de Pifarrer, un tram del carrer del Doctor Codina, el passatge de Togores, el carrer d'Almirall Marquet, el passatge de Ribatallada i el carrer de Felip Pedrell.
Fotos de Juanma Peláez