Adeu a les bonificacions al transport públic el 2026?

La consellera Paneque aposta per incrementar el preu amb l’IPC

Publicat el 02 de desembre de 2025 a les 15:51

La portaveu del Govern català i consellera de Territori i Mobilitat, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts que l’actualització del preu dels bitllets del transport públic pel 2026 encara no es pot avançar ni garantir si es mantindran les bonificacions, com demanen ERC i Comuns. En aquest sentit, la responsable del departament ha considerat “prematur” parlar de com poden quedar els preus i si es mantenen les reduccions decretades per al present any perquè depèn sobretot de “les converses amb el ministeri” que lidera Óscar Puente. El que sí ha avançat és que l'Executiu de Salvador Illa vol que el preu s’incrementi amb l’equivalent a l’augment de l’IPC, perquè “més enllà de les bonificacions, es necessiten recursos per a invertir i millorar el transport públic”.

Paneque, que no ha volgut avançar quina serà la proposta completa que portarà a la reunió del pròxim divendres amb els Comuns, ha recordat que el compromís del Ministeri de Transports de finançar la bonificació de la T-Jove permet que aquesta sigui una de les poques certeses respecte del manteniment de la tarifa per al proper any. Amb tot, es remet a la “decisió compartida” que ha de negociar amb el govern espanyol per a poder tancar el mapa complet de les tarifes del transport públic per al 2026.

