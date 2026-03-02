Reobren la sala de fitness de Montcada Aqua amb nova maquinària

La sala de fitness de Montcada Aqua s’ha tornat a obrir després de la remodelació de l’espai, iniciada a mitjans de desembre, que ha consistit en la incorporació de 80 noves màquines, així com en treballs de pintura i en la renovació del paviment i de la il·luminació. La dotació de les noves màquines, que substitueixen les 62 anteriors, s’ha fet mitjançant un contracte de rènting amb l’empresa Technogym, guanyadora de la licitació del servei, per una durada de cinc anys i amb un pressupost total de 554.519 euros. El contracte inclou un sistema de resolució d’incidències en funció de la gravetat: menys de 24 hores si un aparell deixa de funcionar; 48 hores si l’avaria no n’afecta el funcionament; i 72 hores en cas de desperfectes de caràcter estètic.
En els darrers dos anys, el govern municipal ha invertit prop de 400.000 euros a Montcada Aqua per posar al dia l’equipament. Entre les actuacions realitzades hi ha l’arranjament de la fuita de la piscina, la millora del sistema d’aire condicionat, la neteja integral de les saunes i banys de vapor, la renovació de la sala de cicloindoor i l’adequació de diversos espais comuns. L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, i del regidor d’Esports, Albert Vilalta.
El regidor va destacar que la renovació respon a un compromís amb les persones usuàries del centre: "Hem fet una inversió molt important per dignificar aquest equipament i posar-lo al nivell que la ciutadania mereix. Sabem que el procés no ha estat fàcil i per això vull donar les gràcies i agrair la paciència de totes les persones usuàries. Aquesta nova sala de fitness representa un salt qualitatiu, amb tecnologia innovadora i un servei modern que ens permet avançar cap a un model esportiu de referència al Vallès". Per la seva banda, Egea va refermar la voluntat del govern municipal de continuar millorant les instal·lacions esportives de la ciutat. "Avui és un dia molt important per a les persones usuàries de Montcada Aqua. Hem treballat intensament per transformar un equipament que necessitava una actuació profunda i avui presentem un espai modern, competitiu i pioner al territori. Hem fet inversons importants en aquest equipament i ho continuarem fent", va dir el batlle.