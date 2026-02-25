Montcada i Reixac viu un moment convuls als carrers i als despatxos després de diferents incidents que han obligat el Govern municipal a posar a l'agulla. Aquesta setmana, la Junta Local de Seguretat, celebrada a la Casa de la Vila, ha servit per reforçar el compromís institucional amb la seguretat al municipi i per traslladar un missatge de confiança i tranquil·litat a la ciutadania. La trobada, convocada per l’Ajuntament, va comptar amb la presència de la consellera d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, i de la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, així com de representants dels diferents cossos policials amb presència al municipi. Per part del consistori van participar l’alcalde Bartolo Egea; el regidor de Policia Local, David Zambrana; el president de l’Àrea Social, Rafa Ruiz; i la regidora de Comerç, Dámaris Sánchez.
Durant la reunió, la consellera va posar en valor la feina que s’està duent a terme en coordinació entre la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i va refermar el compromís de la Generalitat de Catalunya de consolidar aquesta cooperació i d’impulsar operatius específics contra els delinqüents més reincidents. Aquests dispositius, coneguts com a Kanpai, ja han estat aplicats en altres municipis com Sabadell i permeten actuacions intensives i coordinades en punts i moments concrets. No és l'únic moviment en aquesta direcció a casa nostra. De fet, el Congrés dels Diputats ha aprovat recentment una nova llei que castigarà la multireincidència amb penes més severes per als autors de furts, que podran anar a la presó si reiteren l’activitat delictiva.
Tot i reconèixer la preocupació creixent entre la ciutadania arran d’alguns fets delictius recents, especialment contra vianants i comerços, a la Junta es va constatar que la criminalitat va disminuir durant el 2025 i que la tendència continua sent positiva en aquest inici del 2026. La criminalitat convencional ha baixat un 6,6% en l'últim any, contribuint alhora a una disminució del total de delictes penals (-4,5%). En aquest sentit, Parlon va afirmar que “és important donar un vot de confiança a la feina rigorosa que estan fent els professionals de la seguretat i l’Ajuntament per combatre aquelles conductes que generen inquietud”. La responsable també va detallar que, en el marc del desplegament de nous agents dels Mossos d’Esquadra, s’analitzarà la petició municipal d’ampliar la plantilla destinada a la comissaria de Montcada i Reixac, amb l’objectiu de reforçar la presència policial al territori.
Per la seva banda, l’alcalde va agrair la implicació de la consellera i va valorar molt positivament el resultat de la reunió. Després dels últims fets, Egea es mostra comprensiu amb la sensació d’inseguretat d’una part de la ciutadania, una percepció que, considera, es veu condicionada per les obres del soterrament. El batlle va reafirmar que “des de l’Ajuntament treballem de manera constant per millorar la seguretat i revertir aquesta percepció, amb dispositius conjunts i amb la futura creació d’una Taula Local de Seguretat on també estiguin representades les entitats del municipi”. En aquesta línia, la reunió tenia un objectiu clar: "les dades mostren una evolució positiva, les institucions estan alineades i es continuaran impulsant mesures concretes per garantir una convivència segura i reforçar la confiança veïnal”.
El consistori va convocar dilluns una representació de les associacions de comerciants i veïns del municipi a una trobada a la Casa de la Vila per traslladar els resultats de la reunió extraordinària de la Junta Local de Seguretat del matí. L’objectiu és avançar en les següents accions com la creació de la Taula Local de Seguretat i el dispositiu Kanpai. Des de l'Associació Montcada Centre Comerç, que ja va emetre un comunicat fa uns dies, s'ho miren amb cert escepticisme. "De poc servirà la visita de la consellera. No creiem que les mesures que ens van presentar serveixin per pal·liar aquest clima d'inseguretat que es respira. Almenys, entre els comerciants", diu el vicepresident Jordi Mestre. Darrerament, hi ha hagut petits robatoris que colpegen la moral de petit comerciant. "La Policia presenta unes xifres que no coincideixen amb la percepció que té el comerciant", apunta. Una de les preocupacions és que aquest malestar pugui traslladar-se al client, que eviti determinades zones. El repte, conclou el portaveu, és capgirar aquesta visió amb mesures concretes -per exemple, millorant il·luminació- per evitar que els carrers de Montcada i Reixac esdevinguin desèrtics.