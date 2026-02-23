Un accés d’entrada i sortida a la C-33 a Montcada i Reixac?

La C-33 travessa Montcada i Reixac, malgrat que no hi ha cap entrada ni sortida que connecti directament la localitat amb la carretera. Una realitat que ara diferents parts busquen canviar. La setmana passada, una delegació municipal integrada per l’alcalde montcadenc Bartolo Egea, el president de l’Àrea Territorial i Mobilitat, Andreu Iruela, i la regidora d’Habitatge, Anabel Moreno, es va reunir amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a la Casa de la Vila. Entre els temes tractats, vinculats a l’urbanisme, l'habitatge i connexions viàries al municipi, va emergir damunt la taula la carpeta de la C-33. Durant la trobada es va fer públic que les dues administracions treballen des de fa mesos en estudis tècnics previs per construir una connexió per crear un enllaç d’entrada i sortida a la carretera a la zona de Pla d’en Coll.
El batlle va explicar que “el consistori vol una connexió que ens permeti enllaçar a la C-33, una autopista que creua per sobre de Montcada i Reixac, però que malauradament no dona servei al municipi”. Per la seva banda, la consellera va explicar que “existeix un compromís de la Generalitat de Catalunya per corregir l’impacte de les grans infraestructures en un territori tan castigat com Montcada i Reixac”, afegint que “el projecte té una inversió estimada de 5 milions d’euros”. Durant la trobada, la consellera també va confirmar el compromís de la Generalitat per instal·lar pantalles acústiques en diversos punts de la C-33 on la via circula a pocs metres dels habitatges per reduir l’excés de sorolls. Qüestions que han de pal·liar l'impacte de l'entramat actual al municipi, un codi de barres marcat per vies de tren i carreteres.