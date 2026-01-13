L'espectacular imatge d'un rescat en un accident a Montcada i Reixac

Els Bombers de la Generalitat i altres cossos d'emergències com el SEM estan acostumats a protagonitzar actuacions de màxima complexitat i risc davant dels accidents de trànsit. La majoria d'escenes, però, són poc visibles per a la ciutadania, que desconeix les maniobres que es realitzen per salvar vides. Una d'aquestes situacions impactants es va viure dilluns després d'un accident a tocar del nus de la Trinitat, a la C-58, al seu pas per Montcada i Reixac. La intervenció per rescatar el conductor del vehicle va ser especialment aparatosa, obligant a trencar la carrosseria del cotxe per treure un ferit en el sinistre.
En total, Bombers va desplaçar fins a l'indret quatre dotacions, que van actuar en l'incident múltiple. Tres vehicles es van veure implicats en el succés, que va deixar tres persones atrapades, una de les quals mecànicament. Els efectius del cos van fer la primera valoració dels ferits, el control de riscos, l'estabilització primària dels vehicles i l'extracció de les víctimes, abans del seu trasllat a l'hospital. La topada, a més, va provocar aturades de diversos quilòmetres abans d'entrar a Barcelona durant la jornada.
Aquest dimarts, el matí ha començat també accidentat a la xarxa viària vallesana. A Ripollet, també a la C-58, han topat dos turismes i una moto. El conductor del vehicle de dues rodes ha resultat ferit lleu. Les retencions en aquest punt, però, encara es notaven minuts després del sinistre. A la mateixa via també hi havia cua de Terrassa a Sabadell i de Montcada a Barcelona, punts habituals de congestió en hora punta.