Front comú per la continuïtat del dispensari municipal de Can Sant Joan

"Només tenim el dispensari un matí i una tarda a la setmana. Ens trobem que els usuaris triguen dues i tres setmanes a poder tenir una cita. És un greu problema i una pèrdua del servei", adverteix Jose Luis Conejero, president de l'Associació de Veïns de Can Sant Joan, a Montcada i Reixac. Ara, el ple municipal ha aprovat la moció presentada pel grup municipal En Comú Podem per garantir la continuïtat de l'equipament municipal i reforçar la sanitat pública de proximitat. La moció posa de manifest la importància de l’atenció primària en un barri amb una població diversa, envellida i amb índexs de vulnerabilitat superiors a la mitjana municipal. L'equipament es considera un servei essencial, no només per la seva funció assistencial, sinó també pel seu paper comunitari i de proximitat amb el veïnat.
El text assenyala que la jubilació de la doctora titular i la finalització del contracte del personal administratiu han generat inquietud entre els veïns. L’associació veïnal del barri ha recollit 950 signatures per reclamar a l’Institut Català de la Salut (ICS) una cobertura estable i una resposta clara per garantir l’atenció continuada en condicions adequades. Segons diu la moció, la decisió de suplir la doctora només amb unes hores ha comportat un increment significatiu del temps d’espera, que ha passat d’una mitjana de cinc dies a tres setmanes en alguns casos. El document alerta que la proposta actual de reorganització podria comportar una reducció del servei i posar en risc la continuïtat del dispensari.
Entre els acords aprovats, el ple expressava el seu compromís amb la sanitat pública de proximitat, insta l’ICS i el Departament de Salut de la Generalitat a garantir la cobertura estable i a jornada completa de la plaça facultativa i del personal administratiu, sol·licita una avaluació actualitzada del volum assistencial del barri i demana informació periòdica sobre recursos, temps d’espera i qualitat assistencial. També es reconeix el paper de les entitats veïnals i es preveu traslladar l’acord als organismes competents. En les últimes setmanes ja s'han fet mobilitzacions. Des de l'entitat, a més, apunten que havien de tenir lloc diferents reunions entre les parts, però s'han anat posposant. "De moment, no tenim data per trobar-nos", diu Conejero, expressant el malestar generat per la qüestió. L'11 d'abril està prevista una nova convocatòria per pal·liar la situació. "El CAP està a gairebé 2 quilòmetres i el barri s'està envellint. A la gent gran li costa molt desplaçar-se", avisa.
En la seva intervenció, el president de l’Àrea Social, Rafa Ruiz, va confirmar que l’equip de govern demanarà a la Generalitat, que té les competències en la gestió del dispensari, “tot allò que cregui que és exigible i estarà a sobre de qualsevol incidència que minvi aquest servei”. Per la seva part, l’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, es va mostrar especialment molest per les crítiques que l’acusen d’estar en contra o no voler apostar pel dispensari de Can Sant Joan. “Aquesta acusació és mentida i no ho toleraré. Ens hem deixat la vida en aquest tema, en contacte directe amb l’associació de veïns del barri i la Taula de la Salut, i confio en la paraula de la Generalitat de no tancar el dispensari. Continuarem treballant perquè es recuperi, i fins i tot es millori, l’atenció que es dona en aquest equipament”, va explicar el batlle.
El setembre passat, l’Ajuntament ja va fer un comunicat on defensava que el dispensari continuaria donant servei. El consistori desmentia així els rumors al barri respecte a aquesta instal·lació que es van generar coincidint amb la jubilació de la metgessa. Ara, la qüestió continua sobre la taula i el neguit ciutadà creix.