Cop al tràfic d'haixix: desmantellada una organització transnacional amb tentacles al Vallès

Els Mossos, conjuntament amb la Guardia di FInanza italiana, han desmantellat una organització d'abast internacional dedicada al tràfic d'haixix. L'operatiu es va desenvolupar de manera simultània a Itàlia, Catalunya, Saragossa i Màlaga el 10 de febrer i va culminar amb 17 detinguts, d'entre 20 i 60 anys. Dues de les detencions van tenir lloc a Savona i Milà, i la resta en diferents punts de l'Estat. A Catalunya, les poblacions afectades estaven concentrades principalment a l'àrea metropolitana, amb escorcolls a Montcada i Reixac. A més del municipi vallesà, també es van fer entrades -en total, una catorzena- a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Tiana, Mataró, Calella i Llorenç del Penedès.
Als arrestats se'ls atribueixen delictes contra la salut pública per tràfic de drogues i de pertinença a organització criminal. En el conjunt de l'operatiu s'han intervingut més de 500 quilos d'haixix i 10 de marihuana. Les investigacions policials han permès identificar dues xarxes criminals diferenciades però interconnectades. Un primer entramat tenia estructura establerta a Catalunya i s'encarregava d'importar haixix procedent del Marroc i habilitar centres logístics per emmagatzemar-lo. Un segon grup rebia la droga a Catalunya i coordinava el seu transport cap al nord d'Itàlia, on posteriorment era distribuïda.
El dia de l'operatiu, efectius de la policia italiana es van desplaçar fins a Marbella (Màlaga) per participar en diverses entrades i escorcolls en un dispositiu conjunt amb la DIC dels Mossos i amb la col·laboració de la Policia Nacional. Paral·lelament, efectius dels Mossos es van desplaçar a la localitat aragonesa de Taüst, per dur a terme dues entrades i escorcolls, en aquest cas amb la col·laboració de la Guàrdia Civil. El dispositiu va finalitzar amb la intervenció de més de 40 quilos d'haixix, dos vehicles d'alta gamma, dues armes de foc (una real i una altra simulada) i més de 60.000 euros en metàl·lic. La policia catalana ha destacat que la coordinació policial entre els dos països ha estat clau per poder identificar els responsables de cada fase del tràfic, des de la importació de l'haixix fins al seu transport internacional, i per aconseguir una actuació simultània que ha permès desarticular completament l'estructura criminal.