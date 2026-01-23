ARA A PORTADA
Llevar-se a Banyoles o Vic i anar a fer classe a Sabadell: "Faig tres hores diàries de cotxe. Arribes amb angoixa i nervis" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Es reprèn la circulació de la xarxa de Rodalies de tot Catalunya amb incertesa i algunes queixes Redacció
El conductor viral que treu somriures als usuaris de l'autobús: "A casa no em deixen parlar tant i m'han d'aguantar aquí" Marc Béjar Permanyer
Mariano Badia, detectiu privat: "Em vaig infiltrar a una secta per rescatar una noia" Guillem Plans Roca
El vandalisme s'acarnissa amb un dels ascensors de la C-17
L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha aturat el funcionament de l'element per motius de seguretat