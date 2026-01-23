ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

El vandalisme s'acarnissa amb un dels ascensors de la C-17

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha aturat el funcionament de l'element per motius de seguretat

Publicat el 23 de gener de 2026 a les 17:40
Actualitzat el 23 de gener de 2026 a les 17:41

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha decidit aturar temporalment l’ascensor situat damunt de la carretera C-17 -el que està ubicat al carrer Pla de Matabous- després de detectar-se un acte vandàlic que ha provocat el trencament de diversos vidres. La mesura s’ha pres per recomanació de l’empresa responsable del seu manteniment amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones usuàries, evitant possibles accidents derivats del seu estat actual. Els inspectors tècnics municipals han detectat aquest divendres a primera hora el trencament de diversos vidres, fet que suposa un risc evident per als vianants i per al correcte funcionament de la infraestructura.

L’empresa responsable ja ha iniciat la valoració tècnica i econòmica dels danys causats per aquest acte vandàlic, amb l’objectiu de determinar el cost de la reparació i els terminis d’execució. Un cop es disposi de l’informe, es comunicarà a la ciutadania el calendari previst per al restabliment del servei. La regidora de Serveis Municipals, Dámaris Sánchez, ha condemnat l’acte i ha volgut fer una crida al civisme. “Aquest tipus d’accions suposen un greuge per a tota la ciutadania, ja que impliquen destinar recursos públics per reparar allò que s’ha malmès. Cal tenir un comportament cívic i responsable amb el mobiliari urbà, perquè és patrimoni de tothom”.

