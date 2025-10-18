El Pla Kanpai arriba a Sabadell: dispositiu policial especial per fer front a la multireincidència

Els Mossos d’Esquadra, la Policia Municipal i la Policia Nacional van dur a terme divendres passat el Pla Kanpai, “un dispositiu de seguretat ciutadana que busca erradicar la multireincidència” i té, principalment, dos objectius, tal com va assegurar l’intendent Rafael Tello en el brífing que es va realitzar a la comissaria de Sabadell abans de posar-se en marxa: “Treballem d’acord amb dos eixos: posar difícil a les persones el fet de multireincidir i augmentar la sensació de seguretat als carrers de les nostres ciutats”.
El dispositiu es va fer a diversos municipis de Catalunya alhora i hi va haver una acció simultània des de les 14:30 h de divendres fins a les 3 h de dissabte. Concretament, el pla es va realitzar a Sabadell, Terrassa, Manresa, Girona, Santa Coloma de Ferners, l’Aeroport de Girona i Barcelona –que es va veure alterat per una manifestació sobtada per reivindicar la situació de Palestina–. “Amb això es vol perseguir la delinqüència multireincident que es mou arreu de Catalunya i, avui, ho farem més intensament”, va assegurar l’inspector dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell, Felip Garcia.
Durant el desplegament simultani es van “eliminar fronteres” per, en cas de necessitar-ho, moure els agents policials d’un punt a un altre del territori com a mesura de reforç. Segons fonts del mateix cos, un total de 700 agents de seguretat públics –empreses privades, a part– van participar en el Pla Kanpai per “atacar els punts conflictius” en els quals més necessaris van creure intervenir.
Més de 50 agents desplegats
La trobada va començar amb un petit discurs de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que va agrair la feina a tots els cossos de seguretat de la ciutat i va demanar que es posés el focus en els “punts calents”, com estacions de tren, comerços de compravenda de productes, algunes places... Seguidament, Felip Garcia va explicar el funcionament del pla i la seva finalitat: “Volem ampliar la presència policial a zones calentes amb la intenció de disminuir al màxim la multireincidència”, encara que va assegurar que “n'hi ha a tota la ciutat”.
A més, va ser molt clar i contundent amb els agents presents en el dispositiu: “Durant les següents 12 hores hem de ser implacables. No en podem deixar passar ni una”, va defensar. Així, amb una actuació “integral i multidisciplinària”, es van voler reforçar les zones més susceptibles d’haver-hi furts, robatoris o tinència de substàncies il·legals. “Atacarem els eixos comercials, estacions de tren, les zones de transport, les botigues de la compra i venda d’objectes sostrets... En resum, tots aquells espais que hem detectat que hi ha activitat delictiva”, va explicar l’inspector de la policia catalana. Finalment, va voler deixar clar que “no es farà una selecció aleatòria, sinó que volem identificar els infractors que ja coneixem, així com els espais o negocis que tenim controlats”.
El dispositiu es va saldar amb resultats significatius. Segons el balanç facilitat pels Mossos d’Esquadra, des de la tarda d’ahir fins a les tres de la matinada es van detenir tres persones i se’n van denunciar penalment dues més, aquestes amb antecedents. A més, es van interposar disset denúncies administratives relacionades amb drogues, cinc per tinença d’arma blanca i una per resistència a l’autoritat. Paral·lelament, es van dur a terme tres inspeccions en bars de la ciutat i dues més en establiments de compravenda d’objectes, amb l’objectiu de detectar possibles irregularitats i reforçar el control en aquests punts sensibles.