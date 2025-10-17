ITA obre les seves portes al públic per primera vegada amb una obra de teatre

El centre ITA congrega a professionals del món de l'educació, sanitat i gent del teatre amb la representació d'una obra de teatre immersiu. Aquest 17 d'octubre, les distintes estances on habitualment es realitzen sessions terapèutiques s'han omplert de públic per seguir molt de prop als actors i actrius professionals de l'obra Tras de la luz de Alba. Actualment, el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves i és el tema de la representació.
Raquel Iglesias, psicòloga a ITA, col·labora amb l'Asociació Lumo de Artes Escenicas, creadora de l'obra i que representa la funció per multitud d'espais. L'objectiu, entre altres, és informar de les causes i signes d'alarma associats al suïcidi en l'adolescència. "Hem fet un projecte de prevenció del suïcidi dels joves, portem des de 2021, per escoles, esplais i entitats que treballen amb la joventut" comenta Iglesias, que afegeix que "a través de la representació expliquem com les persones poden arribar a tenir trastorns mentals com depressions". El centre és conegut principalment per atendre problemes alimentaris i la psicòloga afegeix que "ara estem obrint una mica també la salut mental adolescent". Afirma que "és necessari fer tasques de prevenció, abans d'arribar a problemàtiques tan complexes"
A causa de les dificultats que tenen els professors per controlar situacions, aquestes representacions estan especialment encaminades a tots els professionals que estan en contacte amb el jovent. En aquesta ocasió han assistit a la representació professors de Terrassa, Sant Quirze del Vallès i del mateix Sabadell. Estan coordinats amb institucions referents amb les que ja tenen relació. També per donar-se a conèixer.
ITA té presència a Sabadell des de 2017, al carrer de la República, 2. El centre està dirigit per Rocío Yagüe, que destaca que és el primer cop que l'obren al públic perquè "volem obrir un espai de diàleg".