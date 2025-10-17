"La meva filla té por d'anar a l'escola": concentració a l'IES Vallès per la denúncia d'un cas d'assetjament escolar

Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest divendres a les portes de l'IES Vallès, al carrer de Valentí Almirall (Hostafrancs), perquè denuncien que el centre no ha donat resposta a un cas d'assetjament escolar que s'hauria produit al menjador de l'escola i en altres entorns. Fonts del Departament d'Educació consultades pel Diari, per la seva banda, asseguren que "s'han obert els protocols pertinents" sobre aquest cas.
La mare de l'alumna, Yara Pallarès, denuncia que "la meva filla ha patit assetjament, l'han perseguit pel carrer, insultat i humiliat fins al punt de gravar-la. I la direcció del centre diu que això ha passat al menjador i no se'n fa responsable". La concentració s'ha dut a terme a l'exterior de l'institut, on pares i mares d'alumnes han protestat de manera sorollosa reclamant que es prenguin mesures contra els alumnes responsables i per evitar que es repeteixin situacions similars. "Volia que els culpables fossin expulsats com a mínim una setmana, i em deien que no", recorda Pallarès.
Mentrestant, la mare lamenta que des del passat 9 d'octubre la seva filla no està anant a cap escola "perquè té por" i detalla que "he aconseguit canviar-la d'escola". Tanmateix, lamenta que des de la direcció de l'IES Vallès se li havia dit que tornés a les aules, cosa que no volia perquè "no han pres cap mesura".