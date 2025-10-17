La Cambra de Comerç celebra el rebuig a l'opa del BBVA

La Cambra de Comerç celebra que finalment l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell no hagi prosperat.. En un comunicat, l'entitat considera que aquesta és una "bona notícia per als accionistes, per a les empreses i per a la ciutat de Sabadell".
Des de l’inici del procés, la Cambra havia defensat que una major concentració bancària no és positiva per al teixit econòmic i empresarial del país, ja que les empreses necessiten un mercat financer divers, competitiu i fort. En aquest sentit, l’actual desenllaç "reafirma la importància de mantenir una pluralitat d’actors financers que garanteixin la competència i l’accés al crèdit, especialment per a les petites i mitjanes empreses (PIMES), element clau per al desenvolupament econòmic".
En les seves al·legacions prèviament presentades davant la CNMC, la Cambra ja havia sol·licitat que l’OPA no fos aprovada sense garanties clares de protecció de la competència i de manteniment de les condicions de finançament a les PIMES. La Cambra també havia expressat la seva "preocupació pel teixit empresarial de la demarcació, que comprèn més de 33.000 empreses, moltes d’elles amb vincles històrics amb el Banc Sabadell. Una eventual fusió hauria pogut reduir la competència bancària i limitar les opcions financeres disponibles per a aquestes empreses".
“A la Cambra sempre hem defensat que una major concentració bancària no és bona per al país. Les empreses necessiten un sistema financer divers i competitiu, amb entitats que coneguin el territori i apostin per les PIMES,” ha declarat el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich.
La Cambra subratlla que el resultat de l’operació demostra que "tant el Banc Sabadell com el BBVA són entitats sòlides, fortes i resilients, que han defensat els seus objectius amb determinació i valentia". En particular, el Banc Sabadell "conserva la seva independència i el seu arrelament a la ciutat, mantenint una de les empreses més emblemàtiques de Sabadell i de Catalunya, compromesa amb el territori i amb el seu desenvolupament econòmic".
Alhora, remarquen que la fidelitat dels accionistes del Banc Sabadell posa de manifest que "encara és possible fer una banca de proximitat d’èxit, eficient i amb resultats exemplars". La Cambra vol reconèixer "l’excel·lent tasca i compromís de l’equip directiu del Banc Sabadell, que ha defensat fins a l’últim moment el projecte propi de l’entitat. El lideratge de Josep Oliu i César González-Bueno ha estat clau i constitueix un exemple inspirador per al conjunt del teixit empresarial".
Amb aquesta actuació i posicionament, la Cambra de Comerç de Sabadell reafirma "el seu compromís amb la defensa dels interessos generals de les empreses i del teixit econòmic de la demarcació, i continuarà treballant per assegurar un entorn financer competitiu, divers i accessible per a totes les empreses".