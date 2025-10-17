ARA A PORTADA

Diners

La Cambra de Comerç celebra el rebuig a l'opa del BBVA

L'entitat recorda que la fidelitat dels accionistes del Banc Sabadell posa de manifest que "encara és possible fer una banca de proximitat d'èxit, eficient i amb resultats exemplars"

  • En primer pla, Josep Oliu. En segon, el president de la Cambra, Ramon Alberich -
Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 11:21
Actualitzat el 17 d’octubre de 2025 a les 11:23

La Cambra de Comerç celebra que finalment l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell no hagi prosperat.. En un comunicat, l'entitat considera que aquesta és una "bona notícia per als accionistes, per a les empreses i per a la ciutat de Sabadell".

Des de l’inici del procés, la Cambra havia defensat que una major concentració  bancària no és positiva per al teixit econòmic i empresarial del país, ja que  les empreses necessiten un mercat financer divers, competitiu i fort. En aquest  sentit, l’actual desenllaç "reafirma la importància de mantenir una pluralitat  d’actors financers que garanteixin la competència i l’accés al crèdit,  especialment per a les petites i mitjanes empreses (PIMES), element clau per al  desenvolupament econòmic". 

En les seves al·legacions prèviament presentades davant la CNMC, la Cambra ja havia  sol·licitat que l’OPA no fos aprovada sense garanties clares de protecció de la  competència i de manteniment de les condicions de finançament a les PIMES. La  Cambra també havia expressat la seva "preocupació pel teixit empresarial de la  demarcació, que comprèn més de 33.000 empreses, moltes d’elles amb vincles  històrics amb el Banc Sabadell. Una eventual fusió hauria pogut reduir la competència  bancària i limitar les opcions financeres disponibles per a aquestes empreses". 

“A la Cambra sempre hem defensat que una major concentració bancària no  és bona per al país. Les empreses necessiten un sistema financer divers i  competitiu, amb entitats que coneguin el territori i apostin per les PIMES,” ha declarat el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich. 

La Cambra subratlla que el resultat de l’operació demostra que "tant el Banc  Sabadell com el BBVA són entitats sòlides, fortes i resilients, que han defensat  els seus objectius amb determinació i valentia". En particular, el Banc Sabadell "conserva la seva independència i el seu arrelament a la ciutat, mantenint una  de les empreses més emblemàtiques de Sabadell i de Catalunya, compromesa amb  el territori i amb el seu desenvolupament econòmic".

Alhora, remarquen que la fidelitat dels accionistes del Banc Sabadell posa de manifest que "encara és  possible fer una banca de proximitat d’èxit, eficient i amb resultats  exemplars". La Cambra vol reconèixer "l’excel·lent tasca i compromís de l’equip  directiu del Banc Sabadell, que ha defensat fins a l’últim moment el projecte propi  de l’entitat. El lideratge de Josep Oliu i César González-Bueno ha estat clau i  constitueix un exemple inspirador per al conjunt del teixit empresarial". 

Amb aquesta actuació i posicionament, la Cambra de Comerç de Sabadell reafirma  "el seu compromís amb la defensa dels interessos generals de les empreses  i del teixit econòmic de la demarcació, i continuarà treballant per assegurar un  entorn financer competitiu, divers i accessible per a totes les empreses".

