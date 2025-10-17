ARA A PORTADA

El Banc Sabadell agraeix el suport majoritari d'accionistes i clients per continuar en solitari

El president de l'entitat, Josep Oliu, assegura que "el final de l'opa és el millor camí per al Banc Sabadell i per al BBVA, que són dues grans entitats que generen més valor per separat que juntes"

Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 10:51
Actualitzat el 17 d’octubre de 2025 a les 10:52

El president i el conseller delegat del Banc Sabadell, Josep Oliu i César González-Bueno, respectivament, ha volgut agrair als accionistes del banc, als clients, als treballadors i a la societat en general el suport mostrat en el darrer any i mig a la continuïtat de l'entitat en solitari. 

"És una gran satisfacció confirmar que el Banc Sabadell podrà continuar en solitari i avançar en la història de servei als seus clients que va iniciar fa més de 144 anys", ha assegurat el president, qui ha destacat que "Banc Sabadell i BBVA són dues grans entitats que generen més valor per separat que juntes". 

En aquesta línia, Oliu afegeix que "és la millor sortida per a tots i s'ha aconseguit gràcies al suport majoritari i infrangible dels nostres accionistes, clients i societat en general, i també gràcies a l'encomiable esforç i compromís del gran equip de professionals que integra Banc Sabadell".

Per la seva part, el conseller delegat ha destacat que "aquest projecte té un gran present i un millor futur de forma independent, després de la gran transformació escomesa en els darrers cinc anys". 

"Tal com contempla el nostre Pla Estratègic –ha detallat– continuarem creixent en els pròxims anys, elevarem la nostra rendibilitat al 16% el 2027, i continuarem amb un fort ritme de generació de capital que ens permetrà remunerar amb 6.450 milions d'euros als nostres accionistes fins al 2027, equivalent al 40% del valor actual del banc". 

 

