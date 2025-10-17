ARA A PORTADA
El Banc Sabadell agraeix el suport majoritari d'accionistes i clients per continuar en solitari Redacció
Satisfacció política i empresarial pel desenllaç de l'opa: "És una bona notícia per a la ciutat" Aleix Pujadas Carreras
Joan Llonch, sobre el resultat de l'opa: "És penós, una desfeta per la prepotència del BBVA" Manel Camps
El BBVA "accelera" el seu pla de retribucions als accionistes després d'una "oportunitat perduda" Redacció
El president de l'entitat, Josep Oliu, assegura que "el final de l'opa és el millor camí per al Banc Sabadell i per al BBVA, que són dues grans entitats que generen més valor per separat que juntes"