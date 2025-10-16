Heliswiss Ibérica amplia la seva presència a l'Aeroport de Sabadell

La companyia Heliswiss Ibérica, referent mundial en el manteniment d’aeronaus, ha iniciat la construcció d’un nou hangar a l’Aeroport de Sabadell, on des de fa més de dues dècades hi té ubicada la seva seu central.
Les noves instal·lacions, de dues plantes i amb una superfície construïda de 600 m2, han de servir per “marcar un abans i un després l’experiència d’entrega d’aeronaus als clients” i “elevar l’estàndard d’atenció i confort ofert als clients”, segons expliquen fonts de la companyia.
Heliswiss Ibérica preveu tenir aquest nou espai, que representarà “una inversió en excel·lència, innovació i servei”, operatiu durant el primer semestre del 2026. L’ampliació de la presència d’Heliswiss Ibérica també vindrà acompanyada de la contractació de mecànics i enginyers.
La notícia de l’inici de la construcció del nou hangar coincideix amb la presència de la companyia a l’European Rotors, la fira més gran d’Europa en el sector de l’aviació en helicòpters que se celebra a Colònia (Alemanya) del 18 al 20 de novembre, i que per quart any tindrà representació sabadellenca de la mà d’Heliswiss Ibérica.
Procés d’expansió
La construcció d’aquesta nova infraestructura coincideix en ple procés d’expansió de la companyia liderada per Xavier Domingo. Fa mig any, Heliswiss Ibérica va inaugurar un nou hangar a Sabadell per a la realització exclusiva de treballs de pintura en helicòpters equipat amb una cabina de gran capacitat.
Paral·lelament, a Albacete Heliswiss Ibérica reforçava la seva presència amb l’adquisició d’una parcel·la de 18.000 m2 al Parc Aeronàutic i Logístic (PALA) per construir-hi unes instal·lacions dedicades al manteniment, reparació i personalització d’helicòpters civils i militars. La inversió d’aquesta operació ha superat els 5 milions d’euros i suposarà la creació de 60 nous llocs de treball.