Obre un nou supermercat al barri de Gràcia

Caprabo acaba d'obrir un nou supermercat a Sabadell. La nova botiga és una franquícia ubicada al carrer del Bruc, 26 (Gràcia) i suposa ampliar la presència de la companyia a la comarca del Vallès Occidental, on compta amb una vintena de punts de venda. L'establiment està situat als baixos d'un nou bloc de pisos que tot just s'ha acabat de construir i suma 68 habitatges a la zona.\r\n\r\nEl nou supermercat té una superfície comercial de 195 metres quadrats, ha suposat la creació de cinc llocs de treball i compta amb un horari d'atenció al públic de dilluns a diumenge de 8 h a 22 h. Caprabo subratlla que la botiga disposa d'una extensa oferta de productes de marca pròpia i marca de fabricant. "Té una de les majors varietats per metre quadrat del mercat, la qual cosa permet realitzar una compra completa", destaca Caprabo en un comunicat. La botiga nclou els avantatges i propostes pròpies de Caprabo com l'ús de la Targeta Club Caprabo, principal eina d'estalvi per als clients.\r\n